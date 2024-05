Bahia goleia Doce Mel em confronto baiano na Série A2 do Brasileirão | A TARDE

Um confronto baiano abriu a 3ª rodada da Série A2 do Campeonato Brasileiro feminino na noite deste sábado, 27. Em Jequié, no Estádio Waldomiro Borges, o Bahia goleou o Doce Mel por 4 a 0 com gols de Vilma, Ellen e Letícia, duas vezes.

Com três vitórias em três jogos, as Mulheres de Aço assumiram a liderança do Grupo A. São nove pontos, oito gols marcados e apenas um sofrido. O Doce Mel, por outro lado, ainda não pontuou e está na última posição da chave.

Comandado pela treinadora Lindsay Camila, o Bahia entrou em campo com a seguinte escalação: Lorrana, Dan (Liriel), Hilary, Wendy (Ariely) e Mila Santos; Angela, Treyci (Jaqueline), Vilma e Ellen ( Ary); Letícia (Juliana) e Raíssa.

Na 4ª rodada o Doce Mel vai até o Rio Grande do Sul enfrentar o Juventude, às 15h de sábado, 4. No dia seguinte, às 16h, o Bahia recebe o Athletico-PR.