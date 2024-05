Na preparação para Olimpíadas, Seleção Brasileira jogará em Salvador | A TARDE

No foco para os Jogos Olímpicos de Paris, a Seleção Brasileira terá dois compromissos antes da estreia na competição, ambos contra a Jamaica, algoz da Copa do Mundo feminina. Duelos estão marcados para os dias 1 e 4 de junho, em Recife e em Salvador, respectivamente.

As datas servirão como preparação para Paris, onde o Brasil buscará a sua primeira medalha de ouro. A competição ocorre entres os dias 25 de julho e 10 de agosto, com a amarelinha no grupo C, junto com Espanha, Japão e Nigéria.

Nos últimos confrontos, desde a chegada de Arthur Elias, a Seleção soma nove vitórias, quatro derrotas, 26 gols marcados e 11 sofridos. Além disso, em março deste ano, conquistou o vice-campeonato da Copa Ouro Feminina da Concacaf e o terceiro lugar no Torneio SheBelieves, em abril.

No dia 10 de maio, as convocadas para os duelos serão divulgadas, com grande possibilidade da baiana Rafaelle e da alagoana Marta, seis vezes eleita melhor jogadora do mundo.