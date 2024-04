Bahia inicia venda de ingressos para partida contra o Fluminense | A TARDE

O Bahia enfrenta o Fluminense na próxima terça-feira, 16, às 21h30, na Arena Fonte Nova. O duelo, que marca a estreia do Tricolor em casa na Série A do Campeonato Brasileiro, é válido pela segunda rodada e os ingressos já estão à venda.

Nesta sexta-feira, 12, as vendas serão exclusivas para sócios, que podem comprar pela internet, com 50% de desconto (na modalidade Sem Acesso Garantido), ou pelos pontos de venda externos, com 30% de desconto. A partir de amanhã, as vendas são exclusivas para os sócios Esquadrão da Sorte.

Para o jogo contra o Fluminense, o setor Sudeste Inferior será vendido com valor promocional de R$ 20 (meia entrada) e R$ 40 (inteira). Para o torcedor que ainda precisa de ingresso, pode adquirir no site da Arena e em quatro pontos físicos, além da bilheteria da Arena Fonte Nova.

Todos os pontos de venda passaram a aceitar pagamento via Pix. Com exceção da Fonte Nova, os outros locais de venda não aceitarão mais dinheiro.

Antes de encarar o Fluminense, o Bahia entra em campo neste sábado, 13, às 18h30, para enfrentar o Internacional. O jogo, que vale a estreia do time na Série A de 2024, será realizado no Beira-Rio, em Porto Alegre.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

SEXTA-FEIRA (12) – Exclusivo para sócios

Internet – a partir das 10h

Loja do Bahia Shopping Salvador Norte: 09h às 22h

Loja do Bahia Shopping da Bahia: 09h às 22h

Loja do Bahia Shopping Paralela: 09h às 22h

Mascote Tricolor – Caminho de Areia: 08h às 19h

Tantus Sports – Praça da Revolução Periperi: 08h às 18h

SÁBADO (13) – Esquadrão da Sorte

Internet – a partir das 10h

Loja do Bahia Shopping Salvador Norte: 09h às 22h

Loja do Bahia Shopping da Bahia: 09h às 22h

Loja do Bahia Shopping Paralela: 09h às 22h

Mascote Tricolor – Caminho de Areia: 08h às 19h

Tantus Sports – Praça da Revolução Periperi: 08h às 18h

DOMINGO (14)

Internet – a partir das 10h para público geral

Loja do Bahia Shopping Salvador Norte: 13h às 21h

Loja do Bahia Shopping da Bahia: 13h às 21h

Loja do Bahia Shopping Paralela: 13h às 21h

Mascote Tricolor – Caminho de Areia: 08h às 14g

Tantus Sports – Praça da Revolução Periperi: 08h às 12h

Bilheteria Sul da Arena Fonte Nova – das 10h às 16h

SEGUNDA-FEIRA (15)

Internet – 24h

Loja do Bahia Shopping Salvador Norte: 09h às 22h

Loja do Bahia Shopping da Bahia: 09h às 22h

Loja do Bahia Shopping Paralela: 09h às 22h

Mascote Tricolor – Caminho de Areia: 08h às 19h

Tantus Sports – Praça da Revolução Periperi: 08h às 18h

Bilheteria Sul da Arena Fonte Nova – das 10h às 16h

TERÇA-FEIRA (16) – Dia do jogo

Internet – até 21h30

Loja do Bahia Shopping Salvador Norte: 09h às 17h

Loja do Bahia Shopping da Bahia: 09h às 17h

Loja do Bahia Shopping Paralela: 09h às 17h

Mascote Tricolor – Caminho de Areia: 08h às 17h

Tantus Sports – Praça da Revolução Periperi: 08h às 17h

Bilheteria Sul da Arena Fonte Nova – das 10h às 22h45

Bilheteria Norte da Arena Fonte Nova – 18h45 às 22h45

Bilheteria Leste (Visitante) 18h45 às 22h45