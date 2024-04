Presença de Dorival Jr. no Barradão gera esperança e representatividade | A TARDE

O Vitória estreia neste domingo, 14, no Campeonato Brasileiro e a partida diante do Palmeiras terá a presença ilustre do técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior. Além do treinador, o grupo que vai acompanhar o jogo no Barradão, em Salvador, conta com o coordenador executivo Rodrigo Caetano, o gerente geral técnico, Cícero Souza, o supervisor geral, Sérgio Dimas, e Juan, coordenador técnico, além de outros integrantes do staff.

Talvez seja um sonho distante acreditar que um jogador do Vitória seja convocado para a Seleção Brasileira atualmente, um feito que não acontece há mais de 20 anos. O torcedor mais cubista pode até citar um, dois, até três nomes que ele considere que mereça vestir a amarelinha. No entanto, apesar da grande fase rubro-negra, os atletas do Leão ainda precisam ser colocados à prova no mais alto nível de dificuldade do futebol brasileiro, e a Copa do Brasil e o Brasileirão estão aí para isso.

Nádson Rodrigues de Souza, o Nadgol, foi o último jogador do Vitória convocado que entrou em campo para representar o Brasil, lá em 2003. Baiano de Serrinha e ídolo do Rubro-Negro, o ex-atacante conversou com exclusividade com o Portal A TARDE e valorizou a importância de ter a comissão técnica da seleção nacional observando jogadores que atuam no Nordeste do país.

“Eu vejo com bons olhos, dá uma esperança maior para o nosso Nordeste, uma visão mais ampla, não só para Vitória e Bahia, mas em termos gerais, porque nós somos Nordeste, temos que ser valorizados. Fico feliz, feliz e esperançoso, independente de quem seja [o jogador], a gente fica feliz por estar sendo observado pela comissão técnica da Seleção Brasileira”, contou Nadgol.

Estádio Manoel Barradas, o Barradão | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

“Isso é uma valorização muito grande e eu acho que é também devido a qualidade que foi apresentada nos Ba-Vis que aconteceram recentemente, com virada de jogos, com qualidade técnica, bem disputado. Isso nos deixa muito felizes. Eu, como baiano, ídolo do Vitória, joguei no Bahia também, me sinto feliz porque há muito tempo que o nosso estado não vem sendo observado pela comissão técnica da Seleção Brasileira. Isso é importante demais”, complementou.



Dorival Júnior estreou no comando da Seleção Brasileira na última data Fifa, com dois jogos amistosos em solo europeu. Em Londres, venceu a Inglaterra por 1 a 0, na sequência, empatou em 3 a 3 com a Espanha, em Madrid. Nadgol considerou que o início foi animador e que o trabalho da nova comissão técnica vai dar muitos frutos para os brasileiros.

“A seleção precisa de uma renovação muito grande, para que o brasileiro volte a ter esperança de uma Copa do Mundo, volte a ter aquela alegria que antigamente a gente tinha. Muita gente já perdeu essa esperança, mas eu vejo um trabalho hoje esperançoso com Dorival. Espero que ele possa fazer um grande trabalho e possa dar alegria à população brasileira que merece muito. Eu acho que ele vai consertar muitas coisas”, disse ao Portal A TARDE.

Nadgol marcou presença no Ba-Vi de ida da final do Campeonato Baiano, quando o Vitória venceu por 3 a 2 | Foto: Arquivo pessoal

“Parabenizar a Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, pela escolha. Tem que ter aposta, tem que arriscar, tem que ter renovação. Eu sei que toda renovação gera uma polêmica, gera alguns boatos, mas a gente precisa arriscar. A gente não pode deixar a Seleção Brasileira da forma que estava. Então achei corretíssimo a escolha de Dorival e eu acho que pessoas honestas têm que estar nesse meio. Eu acho que tem bons frutos que vão dar muitas alegrias para a gente”, concluiu.

Quem também ficou animado com a visita do técnico da Seleção Brasileira ao Barradão foi o presidente do Vitória, Fábio Mota. Nesta semana, após a conquista do Campeonato Baiano, o dirigente afirmou que a estreia do Vitória na Série A terá transmissão para o mundo inteiro e que está preparando algumas surpresas.

“Vai ser uma grande festa. Vamos ter grandes surpresas na partida entre Vitória e Palmeiras. Vai ter uma transmissão para o mundo inteiro, vão estar presentes algumas autoridades do Brasil e algumas até do mundo. Vai ser uma festa e, com fé em Jesus, vamos começar com o pé direito, com os três pontos”, afirmou o dirigente em entrevista ao Canal do Dinâmico.

O confronto entre Vitória e Palmeiras vai encerrar a rodada de abertura do Brasileirão 2024. Além disso, o jogo marca o encontro do atual campeão da Série B com o atual campeão da Série A. Os ingressos para a torcida do Leão estão esgotados e a bola rola a partir das 18h30 de domingo, 14, no Barradão.