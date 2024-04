Estreia do Vitória na Série A tem ingressos esgotados para rubro-negros | A TARDE

A estreia do Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro, marcada para domingo, 14, não tem mais ingressos disponíveis para os rubro-negros. O confronto contra o Palmeiras, atual campeão, será realizado no Barradão que deverá receber cerca de 30 mil torcedores nas arquibancadas.

Ainda há entradas inteiras disponíveis para o setor destinado à torcida do Palmeiras, que podem ser adquiridos no site da Ingresso S.A, custando R$ 100 + 15% de taxa. A bola rola a partir das 18h30 e o duelo terá a presença ilustre do técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior.