Bahia lamenta execução de médico baiano no Rio de Janeiro | A TARDE

O Bahia publicou nesta quinta-feira, 5, uma nota de pesar lamentando o falecimento do médico baiano Perseu Ribeiro Almeida. Ele e outros dois ortopedistas foram executados a tiros nesta madrugada, em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As vítimas estavam na capital carioca participando de um congresso internacional de ortopedia e Perseu usava uma camisa do Tricolor no momento do ocorrido.



Perseu completou 33 anos nesta terça-feira, 3, morava em Jequié e atendia em um clínica em Ipiaú, cidades do sul da Bahia. Na nota de pesar, o Bahia informou que o médico fez parte do quadro de sócios do clube entre 2019 e 2021 e demonstrou solidariedade aos amigos e familiares.

Confira a nota na íntegra:



“Com imenso pesar, o Esquadrão lamenta o falecimento do médico baiano Perseu Ribeiro Almeida, nesta madrugada, no Rio de Janeiro. Perseu usava a camisa do Bahia no momento do trágico episódio, ao lado dos colegas de profissão Diego Bomfim e Marcos Corsato, e foi sócio tricolor entre 2019 e 2021. Havia acabado de completar 33 anos, na terça-feira, enquanto participava de um congresso de ortopedia na cidade. Nosso repúdio e solidariedade a familiares e amigos.”

🏴 Com imenso pesar, o Esquadrão lamenta o falecimento do médico baiano Perseu Ribeiro Almeida, nesta madrugada, no Rio de Janeiro. Perseu usava a camisa do Bahia no momento do trágico episódio, ao lado dos colegas de profissão Diego Bomfim e Marcos Corsato, e foi sócio tricolor… https://t.co/g5P6TtS4XX pic.twitter.com/bIH4KQk8Qb — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) October 5, 2023