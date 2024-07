Bahia monitora situação de astro argentino ídolo do Real Madrid

Di Maria foi campeão da última Copa do Mundo - Foto: Paul Ellis/AFP

Em término de contrato com o Benfica, o meia Angel Di Maria é especulado em clubes brasileiros. De acordo com o Jorge Nicola, jornalista especializado no mercado de transferências, o Bahia seria um dos interessados em contar com os serviços do campeão mundial pela Argentina em 2022.

Di Maria tem vínculo com o clube português com encerramento em 30 de junho e não deve ser prorrogado. Com isso, ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube. O astro ganha atualmente R$ 2,2 milhões por mês em Portugal e seria o maior salário do futebol brasileiro, caso aceitasse vir para cá.

As chances dele pintar no Esquadrão são remotas. Segundo Nicola, o argentino não tem interesse em atuar no futebol brasileiro, onde foi especulado em clubes como Flamengo e São Paulo e cogita ir para o futebol do Oriente Médio ou Estados Unidos, com possibilidade de atuar ao lado de Messi, no Inter Miami. Após ter a família ameaçada por narcotraficantes, ele descartou a possibilidade de retornar ao Rosário Central, seu clube de coração, na Argentina.

Revelado pelo Rosário Central, Di Maria tem 36 anos e passou por grandes clubes europeus como Manchester United, Real Madrid, além do próprio Benfica e do PSG.

Super Bahia?

Anderson Talisca, ex-jogador do Bahia e atualmente atuando ao lado de Cristiano Ronaldo, no Al-Nassr, revelou, durante uma participação na Cazé TV, nesta quarta-feira, 26, seu amor pelo Tricolor de Aço e ainda afirmou que o time de Rogério Ceni deve ganhar reforços de peso nessa janela pra tentar buscar o título do Campeonato Brasileiro.