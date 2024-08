Bahia muda plano de sócios e torcida se revolta nas redes sociais

Torcida do Bahia tem média superior a 37 mil torcedores no Brasileirão - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

O Bahia deu início ao processo de mudança no acesso ao estádio visando a sequência da temporada e anunciou nesta sexta-feira, 26, uma série de mudanças no seu programa de sócio-torcedior. Logo após a publicação nas redes sociais, os torcedores criticaram a ação dentro da própria postagem do clube.

Na postagem, o Esquadrão de Aço confirma o Check-in pago, deixando o antigo acesso garantido como prioritário em assegurar vaga no estádio mediante ao pagamento de 15% da mensalidade por jogo. A exceção fica por conta do setor Lounge, que terá o aumento de R$ 100 em relação ao valor atual. Além disso, os planos devem ser reajustados.

>> Enfim, chegou! Luciano Rodriguez desembarca para assinar com o Bahia

>> Internacional x Bahia: Colorado tem desfalque importante para o duelo

O Bahia também anunciou o fim do sócio 'Acesso Garantido', que agora se chamará 'Esquadrão na Fonte'. O plano 'Sócio Esquadrão' também mudou para 'Esquadrão de Aço'. Os planos mantidos foram o 'Esquadrãozinho' e o 'Esquadrão da Sorte'.

🖥️ Novo sistema implantado, novo site no ar! Mais eficiência. Mais facilidade no atendimento. Acesse 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗼𝗲𝘀𝗾𝘂𝗮𝗱𝗿𝗮𝗼.𝗰𝗼𝗺.𝗯𝗿, conheça as novidades e resgate sua nova senha. #AssociouBrocou #BBMP pic.twitter.com/b0T6bo4qrY — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) July 26, 2024

No X (antigo Twitter) e no Instagram, os torcedores criticaram a mudança do plano de sócios, que agora ficará mais caro para quem frequenta o estádio. O Bahia conta no momento com pouco mais de 76 mil sócios-torcedores.

"Meu amigo… Que loucura!! A galera pedia check-in (incluindo eu), mas isso aí é bizarro ao extremo Bahia. Totalmente desconexo da realidade!", disse um torcedor.

"Pago meu sócio e da minha esposa (120 cada). Se cada ingresso custa na faixa de 80 reais, vou precisar pagar mais 12 reais cada por partida. Numa média de 3 partidas por mês, além de pagar 240 do acesso garantido, vou ter que pagar mais 72 reais pra assistir as partidas? Absurdo", calculou outro.

🔎 O novo Sócio Esquadrão vem aí e hoje divulgamos mais informações pro torcedor tricolor. Associe-se e broque! Rumo a 80 mil! #PaixãoQueVibra #AssociouBrocou pic.twitter.com/xRrrw7Jp3M — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) July 26, 2024

Torcedores se revoltam

Também teve torcedor que ameaçou cancelar sua adesão ao programa de sócios e quem sugeriu uma manifestação com vaias.

"Isso é um absurdo, a gente que vai em todos os jogos além de ter um reajuste na mensalidade fixa, ainda tem que pagar 15% pra ir ao jogo? Tá muito errado isso aí, se pagamos ACESSO GARANTIDO o justo seria check-out, não check-in pago. Vcs fazem de tudo pra afastar o torcedor", criticou um torcedor.

"O Esporte Clube Bahia simplesmente MATOU o produto de maior sucesso dos últimos 30 anos. Não existe mais “acesso garantido”. Impuseram um aumento abusivo, retiraram um direito adquirido do sócio torcedor e ainda comunicam isso como se fosse algo ótimo", falou outro.