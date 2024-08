Internacional x Bahia: Colorado tem desfalque importante para o duelo

Alan Patrick se lesionou em partida contra o Rosario Central - Foto: Divulgação / Internacional

Sem vencer a dez partidas, cinco delas no Brasileirão, o Internacional não vai contar com um de seus principais jogadores na partida contra o Bahia, neste sábado, 27, na Arena Fonte Nova. Na última quarta-feira, 24, o Colorado informou que o meia Alan Patrick foi diagnosticado com um estiramento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

Leia mais:

Botafogo deve ter baixa importante para duelo contra o Bahia; confira

Histórico! Ruan Pablo se torna atleta mais jovem a defender o Bahia

Bahia iguala sua melhor campanha nos pontos corridos; veja como acabou

Ainda conforme divulgado pelo Inter, o atleta já iniciou o tratamento, mas deverá ficar de fora por cerca de dois meses, tempo de recuperação da lesão.



O capitão colorado deixou o gramado mancando aos 43 minutos do segundo tempo depois de dividir uma bola com Campaz, durante a eliminação para o Rosario Central, pela Copa Sul-Americana, no Beira-Rio, nesta terça, 23.

Bahia iguala sua melhor campanha nos pontos corridos; veja como acabou

O ano era 2019, e o Bahia terminava o 1º turno do Campeonato Brasileiro na 7ª posição. Com 31 pontos conquistados, a dois pontos do G-4, o torcedor azul, vermelho e branco nutria um de seus maiores desejos: a tão sonhada vaga na Libertadores da América. Após quase cinco anos, a equipe comandada por Rogério Ceni igualou a marca, e se encontra na mesma posição daquela edição, depois do empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, na noite desta quarta-feira, 24, mas em 2024, o destino pode ser diferente.

Naquela edição do Brasileirão, o torcedor tricolor viu seu sonho ser adiado, após o desempenho da equipe, até então dirigida por Roger Machado, cair bruscamente no 2º turno do certame, com o Esquadrão terminando o campeonato na 11ª colocação, com 49 pontos conquistados.



Na atual temporada, o torcedor enxerga o time cair de rendimento nas últimas rodadas da competição, perdendo a oportunidade de terminar o 1º turno com uma vaga na parte mais alta da tabela, mas comemora o empate conquistado no último minuto na partida de ontem, que evitou a terceira derrota consecutiva do Tricolor de Aço na Série A.