Bahia não sai do zero com o Fortaleza e se complica na tabela

O duelo de tricolores nordestinos, pela 9ª rodada do Brasileirão, terminou empatado. Na tarde deste sábado, 3, o Bahia foi até a Arena Castelão e não saiu do zero diante do Fortaleza.

O resultado foi pior para o Tricolor baiano, que somou apenas um ponto e pode entrar na zona de rebaixamento até a conclusão da rodada, na segunda-feira, 5. Já o Leão do Pici permanece no meio da tabela, na caça do primeiro pelotão. A equipe comandada por Renato Paiva chega a sete jogos sem vencer, sendo dois pela Copa do Brasil.

Agora o Bahia terá a semana inteira de preparação para o próximo compromisso, contra o Cruzeiro. O confronto da 10ª rodada do Brasileirão está marcado para as 18h30 de sábado, 10.

O jogo

A partida começou bem movimentada, com o Fortaleza levemente superior nos primeiros minutos. Aos 9, Thiago Galhardo ganhou na bola aérea e cabeceou para fora. Após choque de cabeça, Vitor Hugo, do Bahia, não conseguiu continuar e foi substituído por Gabriel Xavier.

Posteriormente, o Esquadrão de Aço cresceu no jogo e passou a ter as melhores oportunidades de gol. Em um intervalo de quatro minutos, entre os 20 e 24, Cicinho recebeu na grande área, mas não conseguiu finalizar; Thaciano arriscou da entrada da área, para fora; e Acevedo roubou a bola na intermediária, mas finalizou em cima da marcação.

Depois de uma leve pressão e domínio da posse de bola, o confronto voltou a ficar equilibrado. Aos 39, Ademir cobrou falta por cima da barreira, e João Ricardo defendeu em dois tempos. Antes do intervalo, o Fortaleza ainda chegou com Hércules, que fez boa jogada pelo meio, mas chutou com desvio, no centro do gol, para defesa tranquila de Marcos Felipe.

Segundo tempo



O Fortaleza voltou do intervalo com uma intensidade maior, e empurrou o Bahia para o campo de defesa com uma pressão inicial. Logo aos 2, Yago Pikachu perdeu uma boa oportunidade após receber na grande área, mas o chute saiu sem direção, longe do gol.

Dois minutos depois, Lucero percebe Marcos Felipe adiantado e tenta surpreender com um toque de cobertura, mas a bola ficou fácil para o goleiro do Esquadrão. Na sequência, o próprio Lucero recebe de Pikachu na grande área e toca de cabeça, mas erra o alvo.

O Bahia respondeu em contra-ataque, aos 11, quando Thaciano achou bom passe para Cicinho, que saiu cara a cara com João Ricardo e parou em boa defesa do goleiro. O assistente levantou a bandeira, mas a posição parecia legal.

As maiores emoções ficaram guardadas para os minutos finais da partida. Aos 47, Cicinho fez excelente cruzamento para Vinícius Mingotti, que havia entrado na vaga de Everaldo, mas o atacante do Bahia caprichou demais e a bola passou ao lado do gol defendido por João Ricardo.

Dois minutos depois, os torcedores do Fortaleza soltaram o grito de gol quando Zanocelo aproveitou sobra de bola na área e tocou na saída de Marcos Felipe, mas o assistente viu impedimento no lance, que foi confirmado pelo árbitro de vídeo. Assim, após sete minutos de acréscimos, o juiz apitou o fim do jogo sem nenhum gol validado.