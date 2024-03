Bahia oficializa empréstimo de meia para o futebol chinês | A TARDE

O Bahia oficializou, na manhã desta terça-feira, 27, a saída de Léo Cittadini para o futebol chinês. O meia foi cedido por empréstimo ao Shanghai Port, que vai pagar uma quantia para contar com o jogador até dezembro deste ano. A negociação conta com opção de compra ao fim do contrato.

Cittadini chegou ao Bahia em julho de 2023, sem custos. Nesse período, o meia atuou apenas 135 minutos com a camisa tricolor, quase sempre saindo do banco de reservas. Foi titular apenas contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro.

Ex-clube do meia, o Athletico vai receber parte do valor referente ao empréstimo e tem direito a uma nova porcentagem caso o jogador seja negociado em definitivo, isso porque o Furacão ainda possui parte dos direitos econômicos de Cittadini.

No Shanghai Port, que vai disputar a primeira divisão da China, Cittadini vai ser companheiro de Oscar, ex-Internacional e Chelsea.