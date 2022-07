Bahia oficializa saída de Rildo para o futebol português

Antes da bola rolar para o jogo contra o CRB, programado para terça-feira, 19, às 19h, na Fonte Nova, o Bahia anunciou a saída do atacante Rildo, de 22 anos, para o futebol de Portugal, a equipe do Santa Clara. As informações de bastidores dão conta de que a negociação ter girado entorno de R$ 7 milhões de reais.

O Bahia fica com 10% do valor pela chamada taxa de Vitrine, já que o atleta pertence ao Grêmio e estava emprestado ao Tricolor de Aço desde abril.

Em sua passagem pelo clube baiano, Rildo disputou 15 jogos, com 5 gols e 3 assistências. Segundo informação da assessoria de imprensa, o jogador vai estar na Fonte Nova como torcedor.