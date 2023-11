Bahia pode alcançar feito histórico até o final do Brasileirão; veja | A TARDE

A torcida do Bahia tem dado um show à parte em 2023, mesmo com as dificuldades que o clube tem enfrentado ao longo da temporada. Como se já não bastasse alcançar a marca de 50 mil sócios, os torcedores se uniram em prol do Esquadrão e fizeram história neste ano.

Atualmente, o clube possui a quarta maior média de público do Campeonato Brasileiro, e também a sexta melhor média da temporada em todo o Brasil. Além disso, a torcida tricolor alcançou a impressionante marca de 16 jogos seguidos com mais de 30 mil torcedores na Arena Fonte Nova.

O Bahia não sabe o que é jogar para menos de 30 mil torcedores desde o dia 24 de maio, quando enfrentou o Botafogo, em partida válida pela segunda rodada do Brasileirão, e primeiro jogo da equipe na Arena Fonte Nova no campeonato.



No entanto, o maior feito da torcida em 2023 ainda está por vir. Isso porque, faltando quatro partidas na Arena Fonte Nova até o final da Série A, o Bahia pode chegar à impressionante marca de 1 milhão de torcedores em casa neste ano. Até o momento, o total na temporada é de 921.377 presentes.

Já pensando neste feito histórico, o Bahia encara o Cuiabá nesta quinta-feira, 9, às 20h, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o setor Sudeste Inferior terá valor promocional de R$ 20 (meia entrada) e R$ 40 (inteira).