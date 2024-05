Bahia pode voltar à liderança do Brasileirão após sete anos | A TARDE

O Esporte Clube Bahia volta a campo neste domingo, 12, Dia das Mães, às 18h30, na Arena Fonte Nova, contra o Red Bull Bragantino, em duelo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Visando manter a boa fase, o Esquadrão poderá realizar um feito que não acontece há sete anos, quando também em um domingo de celebração às mães de todo o Brasil, o Tricolor de Aço assumiu a liderança do Brasileirão.

Naquela ocasião, a equipe azul, vermelha e branca fazia sua estreia no Brasileiro de 2017, após passar dois anos na segunda divisão, contra o Athletico-PR, também na Arena Fonte Nova. Ao vencer o duelo contra o ‘Furacão’ pelo placar de 6 a 2, o Esquadrão dormiu na liderança da primeira rodada da competição.

Leia mais:

Em casa, Bahia nunca perdeu para o Bragantino; veja o retrospecto

Referência técnica, Everton Ribeiro lidera fundamentos defensivos

Agora em 2024, sete anos depois, o Bahia tem a oportunidade de presentear todas as mamães tricolores do Brasil e do mundo com mais uma liderança, mas para isso, vai precisar de um tropeço do mesmo adversário de 2017. Isso porque além do Esquadrão precisar fazer o dever de casa e vencer o Bragantino, também vai precisar torcer para que o Athletico-PR, líder da competição, seja derrotado pelo Palmeiras, no Allianz Parque.

Em caso de triunfo tricolor neste domingo, 12, a equipe comandada por Rogério Ceni alcançará 13 pontos em seis partidas disputadas, sendo o melhor início de Brasileirão de pontos corridos da história do clube.

Publicações relacionadas