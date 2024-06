Bahia promove congresso para desenvolvimento de colaboradores da base | A TARDE

O Bahia iniciou na última segunda-feira, 27, um congresso interno dedicado à divisão de base. Segundo o clube, o evento se estenderá até o dia 5 de junho e contará com uma série de palestras destinadas a promover o desenvolvimento dos colaboradores envolvidos no trabalho de formação de atletas.

“Este congresso é um momento muito importante neste processo de transformação que estamos passando na nossa academia de desenvolvimento. Estamos preparando nossos captadores para buscarem os melhores atletas pelo Brasil. Temos nosso objetivo bem claro para o futuro e sabemos que a identificação de atletas é fundamental neste processo. A integração entre os clubes do Grupo e com os departamentos do Bahia é muito bom para todos”, disse Marcelo Teixeira, gestor da base do Esquadrão.

As palestras serão conduzidas pelo CEO Raul Aguirre, pelo Diretor de Futebol Cadu Santoro, pelo Diretor da Base Marcelo Teixeira, e pelo Gerente Técnico-Metodológico Guilherme Torres, entre outros. Participam do evento os captadores da base, observadores do futebol profissional, comissões técnicas e funcionários da divisão de base.





