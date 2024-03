Bahia prorroga empréstimo do goleiro Adriel até o fim de 2024 | A TARDE

Após ser testado nos jogos do Campeonato Baiano, o Bahia anunciou nesta quarta-feira,5, a prorrogação do contrato de empréstimo do goleiro Adriel junto ao Grêmio, clube detentor de seus direitos. O novo vínculo do arqueiro será válido até dezembro de 2024.

Baiano de Ilhéus, Adriel Vasconcelos Ramos tem 21 anos e chegou ao Bahia em julho de 2023. Ele teve passagens pela base do Náutico e do Sparta-TO. Em 2018 foi para o Grêmio, onde se profissionalizou em 2021, quando conquistou a Recopa Gaúcha com atuação de destaque na disputa por pênaltis. Por questões disciplinares, foi afastado do tricolor gaúcho.

Adriel passou a ser mais utilizado no time azul, vermelho e branco na temporada 2024, quando o técnico Rogério Ceni definiu que o goleiro seria o titular da equipe no Campeonato Baiano, a exceção foi na vitória contra a equipe da Juazeirense, na penúltima rodada do estadual.

Ele atuou em todos os sete jogos do Bahia no estadual, onde venceu quatro jogos, empatou outro e perdeu outros dois, com sete gols sofridos.