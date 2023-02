Bahia sofreu segunda pior goleada de um clube do Grupo City, diz site

O vexame sofrido pelo Bahia na derrota por 6 a 0 para o Sport, na quarta-feira, 22, pela Copa do Nordeste, não só entra para a história do clube e do clássico, como também vira uma mancha entre todos os clubes do Grupo City. De acordo com levantamento do site oGol, essa foi a a segunda maior goleada por um clube controlado pelo conglomerado.

Em levantamento na base de dados de oGol, que leva em consideração apenas o período em que as respectivas equipes já estavam sob controle do conglomerado, é possível constatar que a maior derrota foi do New York City. Na ocasião, o clube que tinha Lampard, Pirlo, Villa e Mendoza, sofreu 7 a 0 do New York Red Bulls.

Igual ao Bahia, em uma goleada por seis gols de diferença, está o Mumbai City. O clube indiano perdeu, no ano passado, por 6 a 0 para o Al-Shabab, em jogo válido pela Champions League da Ásia.

Já o Manchester City, principal clube do grupo, teve suas piores derrotas com diferença máxima de quatro gols. Foram duas derrotas por 4 a 0, uma para Barcelona e outra para o Everton, e uma por 5 a 1, para o Chelsea.

A derrota também é atípica para o próprio Bahia, mesmo antes dos investimentos milionários do Grupo City. A última vez que o Tricolor sofreu tantos gols foi em 2013, quando perdeu para o Vitória por 7 a 3, na final do Campeonato Baiano. A nível histórico, a derrota ainda igualou a pior goleada sofrida contra o Sport, na Taça Brasil de 1959.

Além do Bahia, o Grupo City é composto por Manchester City (Inglaterra), New York City (EUA), Melbourne FC (Austrália), Yokohama Marinos (Japão), Montevideo Torque (Uruguai), Girona (Espanha), Sichuan Jiuniu (China), Mumbai City (Índia), Lommel SK (Bélgica), Troyes (França), Palermo (Itália) e Bolívar* (Bolívia).