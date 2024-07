09/07/2024 às 14:04 • Atualizada em 09/07/2024 às 15:32 - há XX semanas | Autor: Da Redação REFORÇO? Bahia tem interesse na contratação de Talles Magno; veja detalhes Esquadrão abriu conversas para contratar o jogador

Talles Magno, atacante do New York City - Foto: Divulgação / New York City FC

Adotando um postura mais cautelosa nesta janela de transferências, diferentemente do perfil mais agressivo do início da temporada 2024, o Bahia, ainda assim, está atendo ao mercado, visando reforçar o elenco para dar continuidade a grande campanha na Série A do Campeonato Brasileiro. De acordo com informações de Ulisses gama, a equipe azul, vermelha e branca observa de perto a situação de Talles Magno, atacante do New York City, clube que faz parte do Grupo City, mas que está insatisfeito no clube norte-americano. Ainda conforme informações, o Esquadrão demonstrou interesse na contratação do atleta há algumas semanas e abriu negociações para contar com o atacante nesta janela de transferências.



