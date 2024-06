Bahia tem mais chances de título do Brasileirão que Flamengo; entenda

Thaciano cumpriu suspensão contra o Fortaleza e está de volta para o jogo deste domingo - Foto: Tiago Caldas/EC Bahia

O Bahia tem mais chances de conquistar o Campeonato Brasileiro de 2024 que o Flamengo, ao menos segundo o Bola de Cristal do Brasileirão, ferramenta que calcula as probabilidades de cada time ser campeão, garantir vaga na Libertadores ou cair para a Série B. As informações são fornecidas pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Os dois times estão empatados na ponta do campeonato, até o final da tarde deste domingo, 16. O professor Gilcione Nonato Costa, do Departamento de Matemática da UFMG, explica a razão do Tricolor ter vantagem na briga contra o time carioca.

"No início do campeonato, o modelo considera que todos os times são iguais. A camisa de cada time não é considerada, por uma questão de impessoalidade. E somente os jogos de cada time no campeonato são levados em consideração. Com os jogos já realizados, mede-se os perfis de cada time, como mandante e visitante. Esses perfis são projetados nos jogos futuros por meio de milhões de simulações. No caso específico, o Bahia é um mandante melhor do que o Flamengo e o Flamengo é um visitante melhor do que o Bahia. Então, no futebol é mais provável a vitória do mandante do que do visitante. Assim, com somente esses jogos realizados, é mais provável que o Bahia consiga mais pontos do que o Flamengo, pelo fator classificação como mandante" disse Gilcione, em entrevista ao Extra.

Se os comandados por Rogério Ceni querem assumir a ponta da Série A, vão precisar, antes, serem superiores a um adversário que, em um curto período, enfrentaram duas vezes: o Criciúma, às 18h30 de hoje, no Heriberto Hülse, em Santa Catarina.