Bahia usará camisa em homenagem ao título de 88 | A TARDE

O time principal do Esquadrão vai utilizar a recém lançada camisa em homenagem ao título de 88. A revelação foi feita pelo CEO do Bahia, Raul Aguirre, durante a exposição que celebra os 35 anos do bicampeonato brasileiro, na noite desta quinta-feira, 29, no museu do clube.

O manto "oito-oito" será usado na partida contra o Jacuipense, neste domingo, 3, na Arena Fonte Nova, na última rodada do primeiro turno do Campeonato Baiano. Posteriormente, as camisas utilizadas pelos jogadores serão leiloadas.

"Como vocês sabem, na última semana lançamos uma camisa comemorativa ao título. Queria anunciar que o time este domingo vai jogar com essa camisa e que essas camisas vão ser depois leiloadas para quem se interessar por adquirir. O lance mínimo não vou revelar, mas todo mundo vai ficar sabendo", revelou o gestor.

Aguirre cumprimentou os atletas que estiveram na campanha do segundo título nacional do Tricolor e justificou o não comparecimento de Evaristo de Macedo, treinador do time campeão.

"É um grande prazer e uma honra receber em especial os campeões de 88, dizer que aqui são convidados. Aqui é a casa de vocês. Entendo que o mestre Evaristo com seus 90 anos, não está aqui fisicamente, mas em espírito ele está. Ele gravou um vídeo que vai estar disponibilizado nas redes sociais em breve", disse.

Em tom de mistério, Raul Aguirre deixou no ar a possibilidade da exposição ser exibida fora de Salvador e até do país.

"Quem sabe levar a exposição de maneira itinerante a diversos lugares da Bahia e do Brasil. Para outros lugares do mundo todo", completou.