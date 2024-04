Bahia vence a segunda no Brasileirão sub-20 e entra no G-4 | A TARDE

Após estrear com derrota, o time sub-20 do Bahia engatou a segunda vitória seguida no Brasileirão da categoria. Na tarde desta quinta-feira, 18, em Pituaçu, os Pivetes de Aço venceram o Cruzeiro por 1 a 0 com gol marcado pelo atacante João Coni.

Comandado pelo técnico Rogério Ferreira, o Tricolor entrou em campo com a seguinte escalação: Pedro; Robert (Gerald), Daniel, Kauã Davi e Rafael (Lucas); Sidnei, Paulo Souto, Vitinho (Ruan Pablo) e Roger (Wendel); João Coni (Waliffer) e Tiago (Fredi).

O resultado positivo fez o Bahia dar um salto de sete posições na tabela de classificação, ocupando agora a 4ª colocação. O Tricolor ainda pode ser ultrapassado por Fortaleza ou Atlético-GO, que se enfrentam na noite desta quinta.

Na próxima quarta-feira, 24, o Bahia vai até Porto Alegre enfrentar o Internacional, que ainda não somou pontos e é o lanterna da competição. O duelo está marcado para as 15h.