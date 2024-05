Bahia vence o Botafogo no Rio e é vice-líder do Brasileirão | A TARDE

Pela 5ª rodada do Brasileirão, o Bahia foi até o Rio de Janeiro na noite deste domingo, 5, e venceu o Botafogo por 2 a 1, no Engenhão. Everaldo, de pênalti, e Rafael Ratão, com uma assistência espetacular de De Pena, marcaram os gols do Tricolor, enquanto Jeffinho diminuiu para o ex-líder do campeonato.

O resultado deixa o Bahia na vice-liderança, atrás do Athletico-PR apenas no saldo de gols. Ambos os times têm 10 pontos, com três vitórias, um empate e uma derrota em cinco jogos.

O próximo compromisso do Bahia é apenas no final de semana, contra o Red Bull Bragantino, pela 6ª rodada do Brasileirão. O duelo está marcado para as 18h30 de domingo, 12, na Arena Fonte Nova.

O jogo

Mesmo fora de casa, o Bahia não abdicou de suas características e, em um jogo bastante equilibrado, foi levemente melhor que o líder do Brasileirão nos primeiros 45 minutos. Apesar disso, quem chegou primeiro ao gol adversário foi o Botafogo. Aos 7, Luiz Henrique recebeu passe de Marlon Freitas e, de cara para o gol, finalizou no canto de Marcos Felipe para marcar, mas o assistente assinalou a posição irregular do atacante do Fogão, que foi confirmado pelo VAR.

O Bahia respondeu aos 19, em lance de contra-ataque, quando Everaldo fez um bom lançamento para Santiago Arias que, mesmo dominando mal, conseguiu finalizar para fora. Dois minutos depois, Everton Ribeiro recebe passe na entrada da área, ajeitou para o pé esquerdo e finalizou no centro do gol, para defesa tranquila de John.

Aos 37, o Bahia teve a principal chance de gol. Após cruzamento de Arias, da direita, Everaldo ganhou da marcação por cima e cabeceou forte para o gol. O goleiro John, à queima-roupa, operou um milagre e espalmou a bola. O atacante chegou a elogiar o goleiro no intervalo da partida.

Antes do intervalo, no entanto, Everaldo teve nova chance em cobrança de pênalti, que foi assinalado após checagem do árbitro no VAR, que viu toque de mão de Hugo. Na penalidade, o atacante acertou um chutaço, sem chances para John, e colocou o Bahia em vantagem aos 44 da etapa inicial.

Cauly em ação contra o Botafogo | Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Segundo tempo

As equipes voltaram do vestiário com posturas diferentes. O Botafogo precisava atacar e foi para cima do Bahia, que sentiu a pressão inicial dos donos da casa. Logo aos 2 minutos, o baiano Junior Santos marcou para o Alvinegro, mas o árbitro de vídeo viu impedimento de Damián Suárez no início da jogada e anulou o gol.

Mas aos 17, não teve jeito. Marlon Freitas aproveitou rebote da defesa do Bahia e arriscou a finalização de fora da área. A bola desviou e ficou na boa para Jeffinho, que dominou e chutou colocado no canto esquerdo de Marcos Felipe, que já havia feito uma grande defesa em lance anterior, e voltou a ser importante novamente minutos depois, quando defendeu finalização cara a cara de Cuiabano.

Com o placar empatado, o ímpeto do Botafogo foi diminuindo e o técnico Rogério Ceni aproveitou para usar as armas que tem à sua disposição no banco de reservas. Carlos de Pena entrou na vaga de Caio Alexandre e os atacantes Rafael Ratão e Biel substituíram Cauly e Thaciano.

Apesar das duas equipes buscarem os três pontos, o jogo parecia se encaminhar para um empate, até que De Pena achou um passe espetacular, quebrando as linhas de marcação do Botafogo, e deixou Rafael Ratão cara a cara com John. O camisa 21 teve frieza, driblou o goleiro do Botafogo e empurrou a bola para o fundo do gol, garantindo três pontos e a vice-liderança do Brasileirão para o Esquadrão de Aço.

