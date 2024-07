Bahia x Cruzeiro: Onde assistir e prováveis escalações - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Após perder invencibilidade que durava 11 jogos, sendo oito deles pelo Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Bahia volta a jogar em Salvador, depois de duas partidas fora de casa. Neste domingo, 23, a equipe azul, vermelha e branca recebe o Cruzeiro, às 16h, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 11ª rodada da Série A do Brasileirão.

Em duelo que pode valer vaga no G4, para ambas as equipes, o Esquadrão visa melhor sorte na partida contra a Raposa, depois de derrota para o Flamengo, com gol marcado no último minuto do jogo.

Prováveis escalações:

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Víctor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Everaldo e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni.

Cruzeiro: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva e Ramiro; Matheus Pereira, Gabriel Veron e Arthur Viana. Técnico: Fernando Seabra.

Onde assistir: Premiere.

Arbitragem: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE); VAR: Rodrigo Nunes de Sá (VAR-FIFA/RJ).