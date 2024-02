Bahia x Sport marca primeiro grande desafio do Esquadrão em 2024 | A TARDE

A partida entre Bahia e Sport, que será disputada neste domingo, 4, às 16h, na Arena Fonte Nova, marca a estreia do Esquadrão na Copa do Nordeste, competição que o clube não conquista desde 2021, e que foi eliminado na fase de grupos nos dois últimos anos. Além da estreia, o jogo também será o primeiro clássico da temporada para o tricolor baiano. O último confronto entre as duas equipes, também pelo Nordestão, não terminou muito bem para o Bahia, que na ocasião, perdeu por 6 a 0 para os pernambucanos, quando o clube ainda estava sob o comando de Renato Paiva, em 2023.

A partida deste domingo é, sem sombra de dúvidas, o maior desafio do Esporte Clube Bahia até aqui na temporada. Isso porque além de ser um clássico, o Sport é uma equipe qualificada e que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, e diante disso, o técnico Rogério Ceni frisou cautela em entrevista coletiva concedida na última quarta-feira, 31: "É um jogo duríssimo. Se você não entrar no seu melhor, na máxima concentração, e na melhor condição física dos seus jogadores, você não consegue”.

Para a temporada de 2024, enfrentando novamente o desafio da Série B, o Sport apostou no treinador Mariano Soso. Este, por sua vez, tem realizado rodízios no elenco, buscando encontrar a formação ideal e conferir ao time uma identidade, conforme já mencionado anteriormente por ele. Com o intuito de evitar repetir o insucesso na busca pelo acesso, o Leão realizou investimentos significativos em reforços. Nomes como o goleiro Thiago Couto e os atacantes Gustavo Coutinho e Romarinho foram adquiridos, representando um custo total de aproximadamente R$ 12 milhões, considerando todos os gatilhos acertados em contrato.

Para o clássico deste domingo, 4, que não haverá setor destinado para a torcida visitante, já que o Sport foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta das brigas no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste de 2023, contra o Ceará, o Esporte Clube Bahia informou, nesta sexta-feira, 2, que mais de 42 mil ingressos já foram comercializados para o duelo.

Como chega o Bahia

Em 2024, o Tricolor de Aço disputou cinco partidas, todos no Campeonato Baiano, sendo duas delas com uma equipe mesclada por jogadores do time profissional e atletas da base, e acabou perdendo uma e empatando a outra. Já com a equipe titular, o Bahia disputou três jogos e venceu todos, marcando 12 gols e não sofrendo nenhum. Os destaques da equipe neste início de temporada são os três primeiros reforços para o ano: Éverton Ribeiro, Jean Lucas e Caio Alexandre.

O volante Rezende, autor de um golaço na partida contra o Jacobina, no dia 24 de janeiro, é o único jogador do Bahia no departamento médico.

Assim, a provável escalação do Bahia é: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Victor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Cauly, Ademir e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Como chega o Sport

O Sport jogou sete partidas no ano, e neste curto período, já passou por altos e baixos. Isso porque logo na segunda rodada do Campeonato Pernambucano, os rubro-negros perderam por 4 a 2 para o Retrô, na Ilha do Retiro, mas desde então disputaram quatro partidas, e saíram vencedores de todas, inclusive no clássico contra o Santa Cruz. Portanto, o retrospecto do clube até o momento é positivo, com cinco vitórias, um empate e uma derrota.

O técnico Mariano Soso não conta com nenhuma desfalque para a partida. Assim, a provável escalação do Sport é: Caíque França; Rosales, Rafael Thyere, Luciano Castan e Felipinho; Felipe, Fabinho e Alan Ruiz; Arthur Caike, Romarinho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso.

Histórico



O duelo é considerado um dos maiores clássicos interestaduais do Brasil, uma vez que as duas equipes disputam lado a lado a alcunha de ‘Maior do Nordeste'. Nos confrontos diretos, o Esquadrão leva a melhor, em 99 partidas disputadas - 58 deles oficiais - o Bahia venceu 40, houveram 29 empates, e o Sport saiu vitorioso em 30 ocasiões.

Entretanto, o histórico recente não é nada positivo para o tricolor baiano. Desde 2017, os rivais se enfrentaram 15 vezes e os pernambucanos levaram a melhor em 10 oportunidades, enquanto o Bahia saiu vencedor apenas quatro vezes, uma delas na final da Copa do Nordeste de 2017, que também contou com um empate no primeiro jogo da decisão.

Em finais, o Bahia também sai vencedor da disputa. Os rivais já se enfrentaram em duas decisões de Copa do Nordeste. Em 2001, a equipe liderada por Evaristo de Macêdo venceu o time dirigido por Levir Culpi por 3 a 1 em uma única partida, disputada na Fonte Nova lotada, com 65.924 presentes. Nonato marcou dois gols e Preto contribui com mais um. Leomar fez o gol de consolação para a equipe pernambucana. Já em 2017, o time de Guto Ferreira, Edigar Junio, Zé Rafael, Juninho e companhia, empatou em 1 a 1 na Ilha do Retiro e garantiu a taça ao vencer por 1 a 0 na Arena Fonte Nova.

Quando o assunto chega na categoria títulos, Bahia e Sport mostram o porquê são considerados os maiores da região. O Esquadrão possui dois títulos nacionais, a Taça Brasil de 1959, conquistada em cima do Santos de Pelé, e o Campeonato Brasileiro de 1988, sob o Internacional. Enquanto isso, o Sport também tem dois nacionais para chamar de seus: O controverso Campeonato Brasileiro de 1987 e a Copa do Brasil de 2008. Até hoje, os pernambucanos foram os únicos nordestinos a conquistarem a Copa nacional.

Além disso, o Tricolor de Aço é o maior campeão da Copa do Nordeste, ao lado do rival Vitória, com quatro títulos conquistados, e também é 50 vezes campeão baiano, com uma diferença de 21 títulos para o segundo colocado. Já o Sport ostenta três taças da Copa do Nordeste em sua vasta galeria de troféus, e 43 títulos pernambucanos, sendo o maior campeão da competição. Os rubro-negros também possuem uma conquista de Série B, em 1990.