Baraúna denuncia candidato e clima esquenta na eleição do Bahia | A TARDE

As chapas dos candidatos para a eleição geral, que irá definir o presidente do triênio 2024-2026 da associação do Esporte Clube Bahia, mal foram formadas e o pleito já conta com a primeira representação por violação das normas eleitorais.

O candidato Jaílson Baraúna, que faz parte da chapa "Um Novo Bahêa", e que atualmente compõe o conselho deliberativo do Esquadrão, ingressou com uma representação a Comissão Eleitoral do Esporte Clube Bahia por prática de conduta vedada com pedido de tutela de urgência contra Leonardo Carvalho Martinez, candidato às eleições do clube pela chapa "100% Bahêa".

De acordo com a representação, houve "descumprimento das normas eleitorais por parte do candidato Leonardo Martinez, que conforme o documento, promoveu uma campanha irregular ao realizar uma entrevista de rádio com áudio e vídeo disponível, sem vínculo com a campanha, em tentativa de fraude eleitoral, utilizando do momento, com temática diversa, para a publicidade como meio de promoção pessoal de sua candidatura e mácula à imagem de outros candidatos". A propaganda, segundo o candidato, irregular teria sido concedida na manhã desta terça-feira, 7, ao Jornal da Bahia no Ar 2ª Hora.

Leia mais



>> Sant'Ana, Martinez, Ferretti; veja candidatos à presidência do Bahia

>> Bahia anuncia oficialmente chapas inscritas para eleição no clube

“Ocorre ainda que, através das redes sociais do representado, especialmente no perfil do Instagram, foi postada publicação logo em sequência da entrevista com trechos destacados desta em peça da campanha eleitoral”, diz trecho da representação.



"Os outros candidatos à presidência da Associação do Esporte Clube Bahia não foram convidados pelo mesmo programa para realização de entrevista sobre as eleições do clube, até porque o objetivo da entrevista terminou sendo desvirtuado em propaganda irregular, em fraude contra o processo eleitoral do clube", garante trecho da denúncia.

Diante desta representação, a equipe do Portal A TARDE procurou o candidato Jaílson Baraúna, que afirmou à reportagem que Leonardo Martinez utilizou do programa para fazer divulgação de campanha: “Está descrito no regulamento e entendemos que ele descumpriu o mesmo. Na verdade, o jurídico de nossa chapa chegou a esse entendimento”.

O Portal A TARDE também conversou com Leonardo Martinez, que garantiu não ter recebido nenhuma notificação da Comissão Eleitoral e segue sendo candidato. As eleições para a presidência do Esporte Clube Bahia acontecerão no dia 2 de dezembro.

*Sob supervisão do editor Alessandro Isabel