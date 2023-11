Sant'Ana, Martinez, Ferretti; veja candidatos à presidência do Bahia | A TARDE

A eleição geral para definir presidente, vice e novos 100 conselheiros do Bahia, que irá acontecer em dezembro deste ano, promete ser a mais acirrada desde que os sócios ganharam o direito ao voto. O pleito para o triênio 2024-2026 conta com candidatos que estão na história do clube de alguma forma, já como gestor ou até mesmo ex-jogador.

Um dos principais nomes na eleição é o do ex-presidente Marcelo Sant'Ana, que esteve à frente do Bahia entre 2015 e 2017. O jornalista confirmou a sua candidatura na noite de terça-feira, 31, último dia para inscrições. Ele irá concorrer junto com Rogério Gargur na chapa 'Do Povo o Clamor', apoiados pela Revolução Tricolor.

"Hoje, é o primeiro dia de uma nova história. Com respeito e dedicação, vamos fazer o nosso melhor para apresentar ideias e merecer a confiança (e o voto) de cada um de vocês, sócio-torcedores", declarou nas redes sociais.

Outro que confirmou a candidatura nesta terça foi o ex-goleiro e ídolo do Bahia, Emerson Ferretti. Ele não é ligado a nenhum grupo e sua candidatura será de forma independente. A chapa terá Paulo Tavares como vice. Atual comentarista, ele também já foi ex-presidente do Ypiranga. Ele anunciou que será candidato durante a transmissão do jogo entre Bahia e Fluminense na Rádio Salvador FM.



O acirrado pleito também contará com a presença do radialista Jaílson Baraúna, que faz parte do grupo Mais um Bahêa (MUB) e se colocou nos últimos anos como uma voz de oposição a gestão do atual presidente Guilherme Bellintani. Atualmente o comunicador integra o Conselho Deliberativo do clube.

O primeiro a oficializar sua candidatura à presidência foi o atual presidente do Conselho Deliberativo do Bahia, Leonardo Martinez. Ele terá como vice a conselheira Fernanda Tude, primeira mulher na disputa do pleito para a Diretoria Executiva do Bahia. Eles são integrantes do grupo 100% Bahêa, que também protocolou a chapa do conselho deliberativo com 100 membros.

"Será preciso que o sócio observe quem terá condições reais de executar as propostas apresentadas. Para mim a grande diferença está aí, em quem tem experiência e capacidade de execução. Precisamos lembrar que estamos falando de amor, paixão, algo que não se explica, que é o nosso sentimento pelo Bahia, mas também de capacidade de gestão, equilíbrio e dedicação integral a esse novo momento", comentou.

Outro candidato será o atual presidente do Conselho Fiscal do Bahia desde 2018, Marcus Verhine. Ele é membro de grupo +Bahia e também confirmou sua candidatura no dia limite. Ele vai ter Rogério Silveira, da Independente Tricolor, como seu vice. Verhine é Superintendente de Desenvovimento Industrial na Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb).

Vale lembrar que o Bahia finalizou neste ano a venda de 90% das ações da sua Sociedade Anônima do Futebol para o City Football Group por R$ 1 bilhão. O Grupo City comanda todas as questões relacionadas ao futebol do clube. Assim, a Associação fica responsável por gerir outros esportes e fiscalizar a SAF. O presidente da Associação também irá integrar o Conselho de Administração da SAF.

A eleição no Bahia irá acontecer em 2 de dezembro, com votação online e presencial na Arena Fonte Nova. Serão eleitos presidente, vice presidente e 100 conselheiros. Somente e poderão votar os sócios de acordo com aptidão estatutária e que estiverem adimplentes com suas obrigações financeiras até o dia 1º de novembro de 2023. A lista final de sócios aptos já foi divulgada pelo clube.