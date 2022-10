Barroca monta time titular em penúltimo treino antes do jogo

O elenco do Bahia fez nesta quarta-feira, 26, o penúltimo treino antes do confronto com o Guarani, nesta sexta-feira, 28, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O treinador Eduardo Barroca montou o provável time titular e promoveu trabalhos técnicos e de bola parada aos atletas.

Os jogadores iniciaram o dia reforçando a parte física, com atividades na academia, seguidas de aquecimento no campo. Já no campo 1, Barroca aplicou inicialmente um trabalho de ataque contra defesa em campo reduzido, onde algumas equipes se enfrentavam em esquema de revezamento.

Leia mais: Não cabe mais ninguém: ingressos esgotados para Bahia e Guarani

Após isso, o comandante tricolor, já com os titulares, realizou uma atividade tática utilizando todo o campo 2. Na sequência foi realizado um trabalho de bolas paradas com a equipe. Ainda no campo 1, os outros atletas participaram de um coletivo tático que utilizou metade do gramado, sob o comando dos auxiliares técnicos Felipe Lucena e Bruno Lopes.

O lateral-esquerdo Matheus Bahia participou normalmente das atividades desta quarta. O elenco Tricolor volta aos treinos na tarde desta quinta-feira, 27, quando encerra a preparação para a partida decisiva. Bahia x Guarani se enfrentam nesta sexta-feira, 28, às 19h, na Arena Fonte Nova.