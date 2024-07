Benfica monitora zagueiro do Bahia, diz TV portuguesa

Gabriel Xavier disputa bola com adversário - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O zagueiro Gabriel Xavier, do Bahia, foi recentemente citado pela imprensa portuguesa como um dos jogadores que estão sendo observados pelo Benfica. Em declaração à CNN Portugal, o comentarista Nuno Farinha destacou o potencial do jogador, afirmando que o clube lusitano está acompanhando de perto o desempenho do defensor.

"O Benfica observou neste jogador potencial para ser acompanhado. Não há negociação, tentativa de trazer já, mas é um jogador que passou a ser acompanhado com intensidade", disse Farinha.

Gabriel Xavier, de 23 anos, se firmou como titular da equipe de Rogério Ceni nesta temporada. Desde sua estreia no time principal do Bahia em 2022, o zagueiro já soma 65 partidas vestindo a camisa tricolor. Seu atual contrato com o Esquadrão tem validade até o final de 2027.

