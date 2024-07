Biel celebra o trabalho coletivo do Bahia: "Nossa arma é o time"

Camisa 11 marcou o terceiro gol do Bahia neste domingo, 23 - Foto: Rafael Rodrigues / Esporte Clube Bahia

Na tarde deste domingo, 23, o Bahia brilhou na Arena Fonte Nova ao vencer o Cruzeiro por 4 a 1, de virada, e assumiu momentaneamente a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Após um primeiro tempo sem grandes chances ofensivas, o técnico do Tricolor decidiu mudar a estratégia ao colocar Biel em campo logo no intervalo. A alteração foi decisiva, com o camisa 11 marcando o terceiro gol da equipe, tranquilizando a apaixonada torcida azul, vermelha e branca.

Ao fim da partida, Biel compartilhou suas impressões sobre o confronto: "O primeiro gol foi muito importante para não sairmos perdendo já no primeiro tempo. A partir daí, o jogo se desenrolou no final, mas foi uma partida difícil. Fico feliz de poder ter contribuído".

O atacante ressaltou a importância do trabalho coletivo: "Nossa arma é o time. Quem entra, e quem sai, sempre está ajudando. Nós ficamos felizes de poder ajudar, mesmo saindo do banco, mas muitas vezes nós ganhamos com gol no primeiro tempo. É um conjunto, não só quem sai do banco", garantiu.