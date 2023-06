Biel e Jacaré são reavaliados e devem desfalcar Bahia contra Fortaleza

O Bahia conquistou uma vaga nas quartas de final da Copa da Brasil após bater o Santos nos pênaltis, na noite desta quarta-feira, 31. Agora as atenções do Tricolor se voltam para o Campeonato Brasileiro e o técnico Renato Paiva não deve contar com Biel e Jacaré.

Substituídos no decorrer da partida por conta de um desconforto na coxa direita, os atletas passam por reavaliação nesta quinta-feira, 1, e devem desfalcar o Bahia contra o Fortaleza, no sábado, 3.

Caso as ausências dos dois sejam confirmadas, Renato Paiva deve optar pelas entradas de Ademir e Cicinho nas vagas de Biel e Jacaré, respectivamente.

Por outro lado, o treinador tricolor terá o retorno de Thaciano e Vinícius Mingotti, que não podem jogar pelo Bahia na Copa do Brasil por já terem atuado na competição por outros clubes.

A partida entre Fortaleza e Bahia está marcada para as 16h deste sábado, 3, na Arena Castelão. O confronto é válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.