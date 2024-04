Binha desabafa após derrota: "Não aguento mais perder para o Vitória" | A TARDE

A derrota para o rival Vitória, neste domingo, 31, reverberou de forma negativa na torcida do Tricolor de Aço e tirou o sono de milhões de torcedores nos quatro cantos do mundo, inclusive de Binha, símbolo da torcida azul, vermelha e branca, que ficou na bronca com o treinador Rogério Ceni.

Durante cerimônia que marca o início da construção da Arena Multiuso, no bairro da Boca do Rio, em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 1, Binha esteve presente e declarou toda sua indignação ao Portal A Tarde: "O Bahia perdeu por causa de seu Rogério Ceni que mudou errado e sempre muda errado. Eu tomo remédio para dormir por causa desse treinador, que veio para o Bahia para bagunçar. Ele nunca foi treinador na vida dele, foi expulso do São Paulo, Flamengo, Fortaleza e Cruzeiro".

"Rogério Ceni tem que renunciar.O Bahia é bilionário e quando não tinha dinheiro, foi duas vezes campeão do Brasil, hoje que tem, vai brigar para não cair? Esse time vai brigar para não cair!", disparou Binha, inconformado com a derrota por 3 a 2 para o rival.

Na sequênca, o simbólico torcedor do Esquadrão declarou que não aguento mais perder para o Leão: "Eu não aguento mais o Bahia perder para o Vitória, pelo amor de Deus. Se o Bahia não ganhar do Vitória, vai ganhar de quem? Pelo amor de Deus".