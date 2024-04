Organizada do Bahia critica Ceni: "Tem um palhaço querendo aparecer" | A TARDE

Após a derrota por 3 a 2 contra o rival, no Ba-Vi deste domingo, 31, a principal torcida organizada do Esporte Clube Bahia ficou na bronca com o treinador Rogério Ceni, que foi muito criticado pelos torcedores azul, vermelho e branco por conta das escolhas feitas no jogo.

Diante da atuação do treinador no Ba-Vi, que do ponto de vista dos torcedores, comprometeu o resultado do jogo, a Torcida Organizada Bamor Nova Era fez um pronunciamento nas redes sociais: "Tem um palhaço querendo aparecer".



VEXAME NA CONTA DE CENI!



Mais uma derrota no clássico e contando com mudanças feitas por Rogério Ceni na escalação, deixou evidente que o treinador tem a grande parcela de culpa no revés de hoje. ~>> pic.twitter.com/RRNJDx3r79 — TORCIDA BAMOR NOVA ERA (@BamorNovaEra) April 1, 2024

Em um protesto semelhante ao que ocasionou a saída de Renato Paiva, em meados de 2023, a organizada realizou uma montagem com a foto de Ceni com orelhas de ‘burro’ e nariz de palhaço, culpando o treinador pelo resultado negativo na partida deste domingo, 31: “Com mudanças feitas por Rogério Ceni na escalação, deixou evidente que o treinador tem a grande parcela de culpa no revés de hoje”.



“Uma partida com o Bahia seguro no placar e com a devida vantagem, o treinador acabou entregando com maestria o triunfo importantíssimo ao adversário. Para nós, é inaceitável ver um jogo que tínhamos condições de triunfar ser jogado fora por erros individuais e por parcela do treinador que resolveu fazer mudanças no time que já estava 'encaixado' O treinador simplesmente chutou o balde e descartou qualquer possibilidade de ampliar até mesmo o placar, jogando a toalha com suas substituições sem nexo e sem pretensão nenhuma de vencer, ainda mais vendo displicência nos lances que originaram os gols do adversário. É totalmente inadmissível que sigam dessa maneira negativa em jogos tão importantes como o de hoje”, salientou a Bamor através das redes sociais.

Entenda a revolta dos torcedores:

Quando o Bahia abriu 2 a 0 no placar, por volta dos 18 minutos do segundo tempo, a equipe comandada por Rogério Ceni recuou e viu o Vitória diminuir, cinco minutos após o gol marcado por Cauly, colocando o Barradão em chamas e criando um clima favorável à ‘remontada’.

Nove minutos depois do primeiro gol rubro-negro, Ceni optou pelas entradas de David Duarte e Yago Felipe, para ao menos tentar manter um estilo de jogo semelhante, já que segundo o treinador tricolor, o time não suporta jogar com os quatro meio-campistas, justificando as substituições por falta de opções no meio de campo: “Uma hora temos que fazer as trocas e nós imaginamos que poderíamos sair na frente do jogo, e treinamos colocar um terceiro zagueiro”.

A partir daquele ponto, o controle do jogo mudou e o Vitória passou a sufocar o Esquadrão, que já no final da partida, cedeu à pressão e tomou o gol de empate, e logo na sequência, o da virada.

