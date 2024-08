Botafogo x Bahia: Com Kanu, Ceni relaciona 25 para jogo no RJ

Kanu é peça importante na defesa do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia divulgou no início da noite desta terça-feira, 30, a lista de jogadores relacionados para o duelo contra o Botafogo, marcado para às 21h30, no Estádio Engenhão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2024.

Foram convocados 25 jogadores para o compromisso no Rio de Janeiro. O técnico Rogério Ceni não contará com o volante Rezende, o atacante Ademir e o lateral-direito Cicinho, que estão acometidos por lesão. Em contrapartida, o zagueiro Kanu estará a disposição. O defensor está recuperado de um trauma na face.

Confira os relacionados para pegar o Botafogo:

Goleiros: Adriel, Danilo Fernandes e Marcos Felipe;

Laterais: Gilberto, Iago Borduchi, Luciano Juba e Santiago Arias;

Zagueiros: David Duarte, Kanu, Gabriel Xavier, Marcos Victor, Victor Cuesta e Vitor Hugo;

Meio de Campo: Caio Alexandre, Carlos de Peña, Cauly, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Thaciano e Yago Felipe;

Atacantes: Biel, Everaldo, Luciano Rodríguez Rafael Ratão e Tiago;