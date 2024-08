Brasileiro Sub-17: Bahia toma gol no fim e perde para o Fortaleza

Bahia foi superado fora de casa pelo Fortaleza - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Bahia foi superado pelo Fortaleza por 1 a 0, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. A partida foi realizada na tarde desta terça-feira, 30, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanau.



Os Pivetes de Aço sofreram o revés nos minutos finais de jogo. Aos 45 minutos, a zaga do Bahia vacila ao tentar afastar a bola, que rebate em Caio Wesley. O atacante do Fortaleza fica com a sobra, toca de cabeça por cima de Jampa e manda para o fundo das redes.

Apesar das duas derrotas seguidas na competição, o Esquadrão segue no G-4. Os Pivetes de Aço ocupam a vice-liderança do Grupo B, com sete pontos ganhos.

O próximo compromisso dos comandados do técnico Di Fábio será na próxima terça-feira, 6, às 15h, contra o Cruzeiro, em Pituaçu, pela 6ª rodada do certame nacional.