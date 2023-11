Brasileirão: pernambucano apita o clássico Bahia x Fortaleza | A TARDE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou o pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima como árbitro central da partida entre Bahia e Fortaleza, marcado para este sábado, 21, na Arena Fonte Nova, às 18h30, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele vai comandar seu 18° jogo no Brasileirão.

O Funcionário Público de 36 anos terá como assistentes Neuza Inês Back (SP-FIFA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE). Filiado a Federação Bahiana de Futebol, Josué Reis de Jesus Junior será o quarto árbitro. O árbitro de vídeo será Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN-FIFA), tendo como seu assistente na cabine do VAR Flavio Gomes Barroca (RN).



Rodrigo José Pereira de Lima vai apitar o terceiro jogo do Bahia em 2023. A primeira partida foi a derrota Tricolor para o Sampaio Corrêa pelo placar mínimo, pela estreia da Copa do Nordeste, em São Luís. Pela Série A, ele dirigiu o empate por 2 a 2 do Esquadrão com o Cruzeiro, na Arena Fonte Nova, pela 10ª rodada da Série A.

Com o término da rodada, o Bahia agora ocupa a 14ª posição no Brasileirão, com 31 pontos somados em 27 jogos realizados.