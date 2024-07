Carros são guinchados em frente à Fonte Nova durante jogo do Bahia - Foto: Raphael Muller

Na noite desta quinta-feira, 4, diversos carros estacionados no canteiro central em frente à Arena Fonte Nova foram guinchados por agentes da Transalvador durante o jogo do Bahia. Torcedores que tiveram seus veículos removidos expressaram insatisfação, alegando a ausência de placas de sinalização indicando a proibição de estacionamento no local.

Em resposta às reclamações, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) emitiu uma nota oficial esclarecendo a situação. Segundo a Transalvador, a proibição de estacionamento em canteiros centrais é uma restrição clara prevista no artigo 181, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e não necessita de sinalização específica, sendo um conhecimento obrigatório para todos os condutores.

"A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informa que a proibição do estacionamento em canteiros centrais dispensa qualquer tipo de sinalização pois é uma restrição expressa no art. 181, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e deve ser de conhecimento dos condutores. De qualquer forma, painéis eletrônicos foram colocados nas vias próximas informando sobre a restrição. Para essa infração, a norma legal determina, como medida administrativa, que, além da multa, o veículo seja removido do local", afirmou a Transalvador em nota emitida ao Portal A TARDE.

Além disso, a Transalvador destacou que, durante eventos na Arena Fonte Nova, são disponibilizadas vagas adicionais de zona azul e outros espaços regulamentados, devidamente sinalizados, onde é permitido estacionar sem comprometer a segurança viária.