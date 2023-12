Cauly é citado como melhor adversário por vencedor da Bola de Prata | A TARDE

O Campeonato Brasileiro de 2023 chegou ao fim, e contou com muita emoção até a rodada final, que definiu o campeão e o último rebaixado para a Série B de 2024. O Esporte Clube Bahia, de Cauly, conseguiu se livrar da degola ao aplicar um sonoro 4 a 1 sobre o Atlético-MG e contar a ajuda do Fortaleza, que venceu o Santos por 2 a 1 em plena Vila Belmiro, sacramentando assim, o primeiro rebaixamento da história da equipe paulista

Toda essa história ocorreu na última quarta-feira, 6, quando foi disputada a 38ª rodada do Brasileirão 2023, e já nesta quinta-feira, 7, ocorreu o consagrado prêmio Bola de Prata, realizado pela ESPN. Na cerimônia, foi definido o melhor jogador do campeonato (Suárez?Grêmio), o melhor técnico (Abel Ferreira/Palmeiras), a revelação da competição (Endrick/Palmeiras), o gol mais bonito (Endrick/Palmeiras) e o artilheiro do torneio (Paulinho/Atlético-MG).

O prêmio também definiu a Seleção Bola de Prata 2023, que ficou da seguinte forma: Weverton/Palmeiras; Adryelson/Botafogo e Murilo/Palmeiras; Piquerez/Palmeiras e Mayke/Palmeiras; Villasanti/Grêmio e Pulgar/Flamengo; Raphael Veiga/Palmeiras e Arrascaeta/Flamengo; Luis Suárez/Grêmio e Hulk/Atlético-MG. No entanto, o relato de um dos atletas apontado para o onze ideal do Brasileirão 2023 chamou atenção dos torcedores do Bahia.

Isso porque o volante Villasanti, do Grêmio, afirmou que o meio-campista Cauly, destaque do Esquadrão na temporada, foi o melhor jogador que ele enfrentou neste Campeonato Brasileiro. A afirmação foi feita durante o evento, quando o atleta foi perguntado pelo influenciador Fred, do Desimpedidos, sobre quem foi o melhor jogador que ele enfrentou na competição. O camisa oito do tricolor baiano chamou atenção no Brasileirão após marcar quatro gols e dar nove assistências.

Veja a declaração:

Melhor jogador que você enfrentou nesse Brasileirão?



🗣 Veiga: "Suárez"

🗣 Weverton: "Suárez"

🗣 Pulgar: "Suárez"

🗣 Adryelson: "Pedro"

🗣 Murilo: "Hulk"

🗣 Villasanti: "Cauly"

🗣 Piquerez: "Paulinho"

🗣 Endrick: "Marcelo"



🗣 Suárez: "FABRÍCIO BRUNO"pic.twitter.com/URm07NJgzd — Sala12 (@OficialSala12) December 7, 2023