Cauly e Yago Felipe celebram momento do Bahia: "Bela partida" | A TARDE

O Bahia chegou a sua quinta vitória seguida na temporada e segue imparável desde que o time principal estreou, sob o comando de Rogério Ceni. Na noite desta quarta-feira, 7, na Arena Fonte Nova, a vítima foi o Itabuna, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano. O Tricolor goleou por 5 a 0 com gols de Yago Felipe, duas vezes, Ademir, Cauly e Gabriel Xavier.

O meia Cauly, que ainda não havia marcado na temporada e vinha empilhando chances perdidas nos últimos jogos, balançou a rede pela primeira vez em 2024 e celebrou mais um resultado positivo do Bahia no ano.

“Mais uma bela partida da nossa equipe, se entrosando cada vez mais. A gente tem criado bastante chances. No jogo passado faltou aproveitar um pouco mais. E eu, principalmente, tive bastante chance, mas estava tranquilo. Todo mundo achou que eu estava ansioso, mas estava tranquilo. O início da temporada é normal, a gente vem treinando bastante. Hoje eu fico muito feliz por ter feito o primeiro, e agora é continuar trabalhando para melhorar cada vez mais”, disse Cauly à TVE.

Mas o principal destaque da noite foi o meia que usa a camisa 20. Yago Felipe marcou duas vezes, sendo um dos gols a partir de uma cobrança de falta, e comemorou bastante o início de temporada do time.

“Feliz pelo jogo, feliz pelo triunfo da equipe, feliz pela liderança. É só o começo de um grande trabalho, vamos continuar firme e buscar o nosso objetivo”, afirmou Yago Felipe.

Agora o Bahia muda o foco para o jogo diante do River-PI, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. O duelo está marcado para as 16h de sábado, 10, no Estádio Albertão, em Teresina. Pelo Baianão, o próximo compromisso é o clássico Ba-Vi, dia 18 de fevereiro.