CBF divulga VAR de expulsão do Vasco contra o Bahia: "Tapa de mão aberta"

A CBF divulgou na manhã desta quinta-feira, 26, o áudio do VAR da partida entre Bahia e Vasco, disputada na Arena Fonte Nova na quarta-feira, 26. O lance analisado foi a expulsão do atacante David, do Cruzmaltino, que gerou polêmica nas redes sociais. O Tricolor acabou vencendo por 2 a 1.

David foi expulso por tomar o segundo cartão amarelo ainda por decisão do juiz de campo após deixar o braço no rosto de Gilberto. O VAR analisou a possibilidade de uma expulsão direta, mas manteve a decisão de campo. A avaliação da equipe de vídeo foi de que o atacante deu um "tapa de mão aberta e intensidade média".

No áudio divulgado aparece o diálogo entre o árbitro de campo, João Vitor Gobi, com a árbitra de vídeo, Daiane Muniz, e o auxiliar do VAR, Fabricio Porfirio de Moura.

Gobi: - Braço no rosto, braço no rosto.

Daiane: - Ok, eu já vi que a mão atinge o rosto adversário.

Daiane: - Outro ângulo, por favor.

Gobi: - Proteção, mas não pode deixar no rosto. Não, não, não. Ele abaixou, mas tem o braço, velho. Tem uma ação, é temeridade.

Daiane: - É muito claro para mim, o jogador do Vasco atinge o rosto do adversário com mão aberta e intensidade média.

Daiane: - Coloca para mim uma mais aberta (câmera), para a gente analisar a intensidade. Só para comprovar que realmente essa jogada não é um jogo brusco grave.

Gobi: - Tem o braço, velho. Braço temerário.

Daiane: - Portanto eu confirmo o segundo amarelo e o vermelho.

Moura: - Adriano (de Assis Miranda, assistente 2) concorda.

Daiane: - Gobi, confirmado, tá? Segundo cartão amarelo e o vermelho.