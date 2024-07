Técnico do Vasco reclama de expulsão contra o Bahia: "Falta normal"

Rafael Paiva, treinador do Vasco - Foto: Leandro Amorim | Vasco

O Vasco perdeu para o Bahia nesta quarta-feira, 26, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro por um placar de 2x1. Entretanto, um lance polêmico marcou a partida: a expulsão de David Corrêa, que levou o segundo amarelo após uma falta em Gilberto, lateral do Esquadrão. O treinador, Rafael Paiva, interino, opinou sobre a situação em coletiva após o duelo.

O comandante falou sobre o momento que deixou o Vasco com um jogador a menos usando o termo "determinante" e concluiu dizendo que "nem foi falta". O lance em questão, foi a ampliação de espaço do atacante David, que gerou um braço no rosto de Gilberto.

"A expulsão foi determinante para mudar o caminho do jogo. Ao vivo ali, eu já tive a impressão de que foi uma falta normal, foi uma proteção pelo espaço. E, vendo o vídeo, ficou mais claro que não era um lance para o segundo cartão amarelo e, por consequência, o vermelho. Isso foi determinante. Em um jogo desse nível, em que o detalhe faz toda a diferença, ter um jogador expulso dessa forma..", opinou Rafael Paiva.

Em fala, o comandante do Cruzmaltino, iniciou avaliando o desempenho da equipe, destacando os bons momentos contra o tricolor. Rafael opinou que os cariocas controlaram alguns momentos e conseguiram marcar melhor.

"Acho que a gente estava controlando alguns momentos do jogo, a gente conseguiu ter mais a bola, conseguimos marcar melhor, acho que a gente estava conseguindo chegar mais no campo do Bahia", disse o treinador.

O resultado deixou o Vasco na 15ª colocação do Brasileirão, com 10 pontos somados e a um pontos da zona de rebaixamento, podendo ser ultrapassado pelo Vitória ainda nesta quinta-feira. O Esquadrão, por outro lado, já soma 24 pontos e é o vice-líder do campeonato, atrás do Flamengo, com a mesma pontuação.