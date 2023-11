Ceni aponta erros do Bahia em derrota: "Deixamos muito a desejar" | A TARDE

O Cruzeiro ainda não havia vencido no Mineirão em 2023 e o Bahia vinha de três vitórias seguidas no Brasileirão, mas o cenário mudou no momento que a bola rolou. Em confronto da 29ª rodada, os mineiros venceram por 3 a 0 com um gol de Kanu, contra, um de Marlon e um de Bruno Rodrigues.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Rogério Ceni lamentou o resultado e apontou os erros de sua equipe para sair do Mineirão derrotada.

“Talvez tenha sido o pior jogo disparado. Não conseguimos criar mesmo com o Cruzeiro sem pressionar muito a gente. Não tivemos boas condições para fazer a bola entrar nas entrelinhas. Deixamos muito a desejar hoje. O Bahia de hoje não reflete os últimos seis jogos. Isso não apaga o que os jogadores fizeram até aqui, eles que conseguiram os resultados para tirar o Bahia dessa situação difícil. Acho que houve muito erro de passe, de domínio, erros técnicos, simples. O Cruzeiro se defendeu bem e erramos em gols que foram até estranhos. Hoje não reflete o que nós somos e o que fizemos nos últimos seis jogos, mesmo nas derrotas”, disse Ceni.

O técnico tricolor reclamou que sua equipe pouco levou perigo ao gol do Cruzeiro e consequentemente criou poucas oportunidades de marcar. Além disso, voltou a enfatizar que o jogo foi ruim.

“O fato de finalizar no alvo é muito relativo, porque a bola raspar a trave, por exemplo, não é finalizar no alvo. O fato é que finalizamos muito pouco, muito menos que o Cruzeiro. Tivemos a posse de bola em um lugar que não oferece perigo, próximo ao meio-campo. No segundo tempo tivemos mais profundidade, melhoramos em cruzamentos, mas tivemos pouca proximidade do gol para criar oportunidades. O maior problema que precisamos analisar é que não conseguimos entrar no último terço do Cruzeiro. Tivemos pouca proximidade do gol. O jogo foi muito ruim, mas não tira o mérito desse caras que estavam lá embaixo. Ganharam do Goiás, do Inter e do Fortaleza, mas não podemos negar que foi um jogo muito ruim”, complementou o treinador.

O próximo desafio do Bahia é na noite de sábado, 28, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo. O confronto é válido pela 30ª rodada do Brasileirão e tem bola rolando a partir das 19h.

“Eu prefiro dizer que foi uma noite que nada deu certo. Erramos bastante. Mas o torcedor precisa ter um pensamento positivo, porque sabe que esse time pode dar mais do que foi mostrado hoje. Teremos que nos reerguer para um desafio difícil contra o Palmeiras e teremos que competir. Essa partida de hoje não deve ser espelho. O espelho tem que vir para o que fizemos até antes desse jogo”, concluiu o ex-goleiro.