Ceni aprova goleada do Bahia com os titulares: "A gente foi bem" | A TARDE

Pela primeira vez na temporada o Bahia entrou em campo com o time principal e fez bonito diante da torcida, na Arena Fonte Nova. Na noite desta quarta-feira, 24, o Tricolor goleou o Jacobina por 5 a 0, pela 3ª rodada do Campeonato Baiano, com gols de Rezende, Éverton Ribeiro, Everaldo, Kanu e Jean Lucas.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Rogério avaliou que os jogadores cumpriram a parte tática programada e valorizou o resultado positivo após duas rodadas sem vencer no estadual.

“O resultado é importante, o triunfo é o que nós necessitávamos, campeonato curto. Lógico que tem que relativizar a força de cada equipe e ter pés no chão. Como parte tática, executamos o que nós programamos. No segundo tempo, começamos bem. Com as trocas, Diego [Rosa] não trabalhou comigo lá, sofre mais, Sidney é jovem. Bagunçou um pouco a parte tática. Agora é continuar trabalhando”, disse Ceni.

“Legal ver o torcedor apoiando a gente, ver a estreia de jogadores. Entregamos um bom resultado, a gente foi bem. Agora é se preparar porque sábado é um jogo fora de casa, campo sintético, fazer uma análise boa para ver quem tem condições, quem não tem risco de lesão. Analisar a tabela e ver, deixamos para trás alguns pontos nas duas últimas rodadas”, pontuou o comandante.

Com os desfalques de Biel e Thaciano já nesse primeiro jogo, Ceni se mostrou preocupado com a possível perda de jogadores lesionados para a sequência da temporada e ressaltou a importância dos garotos da base, que vão ganhando espaço no grupo.

“Não posso ter lesões. Tivemos baixas de Biel, com virose, algo assim, e Thaciano com incômodo no adutor, se não me engano. Estamos tentando fazer um elenco mais enxuto para todos jogarem. Waliffer e Sidney foram relacionados. Dar espaço a jovens. Mas vem acompanhado da necessidade do resultado. Com o meio-campo que escalamos temos que ter a bola, ter paciência para jogar. Tivemos dificuldade, mas depois o time se soltou e, com menos toques, chegou ao ataque. Hoje tínhamos quatro jogadores por dentro que sabem tratar a bola, mas nem sempre vamos conseguir utilizar essa formação”, relatou o treinador.

O próximo compromisso do Bahia é no sábado, 27, contra o Bahia de Feira, pela 4ª do Campeonato Baiano. A bola rola a partir das 16h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Os ingressos para essa partida começam a ser vendidos nesta quinta-feira, na bilheteria do estádio.