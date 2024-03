Ceni avalia Bahia no Nordestão defende Kanu e elogia Thaciano | A TARDE

O Bahia é o líder absoluto do Nordestão. Na noite da última quarta-feira, 6, o Esquadrão de Aço derrotou o Ceará de virada por 2 a 1, na Arena Castelão, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. O Tricolor começou mal e sofreu o primeiro gol com Erick Pulga, porém virou o jogo com Everaldo e Thaciano. O triunfo mantém o time na liderança do grupo A, com 12 pontos somados.

Em entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni explicou a opção pela escalação de Everaldo entre os onze iniciais e destacou os triunfos conquistados fora de casa em meio a maratona de jogos. São dois jogos como visitante pela frente, contra Jequié, pela semifinal do Campeonato Baiano, e Caxias, pela segunda fase da Copa do Brasil.

"Tínhamos a ideia de ter mais presença de área. Com Everaldo e Thaciano a escolha dos dois foi para ter mais oportunidades de gols, mais peso à frente, mais chegada. Nos primeiros 25 minutos nós tivemos mais dificuldade. A gente abriu o Jean [Lucas], foi um erro meu. Quando trouxemos Jean para dentro, criamos mais chances de gol. Ressaltar a vitória aqui. O Ceará e o CRB estavam invictos em casa. São vários triunfos nesses últimos 13 jogos. E fora de casa, parece que não, mas de três em três dias competir, tenta jogar e fazer o seu melhor para buscar os gols no adversário mesmo fora", explicou Ceni.

"Amanhã você viaja, chega tarde. Depois são seis horas de ônibus para jogar. Depois atravessar o país. Temos um jogo muito difícil contra o Caxias. Um jogo só, na casa deles, contra um time do sul. Depois tem um clássico, tem um segundo jogo de semifinal em casa. A gente tem lutado muito e vai continuar tentando dessa maneira", falou em seguida.

Perguntado sobre a escalação de Kanu, que tem sido alvo de críticas do Bahia, Ceni defendeu o atleta e explicou que há um rodízio de jogadores e que não há uma equipe considerada titular.

"Desculpa, mas primeiro quem toma gol é o goleiro, não o zagueiro. O zagueiro joga no conjunto de onze jogadores. Normalmente joga um jogo Kanu, outro Gabriel. Um Jogo Cuesta, outro David. Um jogo Gilberto, outro Arias. Vocês que estão dandoa denominação de titular ou reserva. Eu nunca vi um zagueiro sofrer gol. Só o Kanu que toma gol? Não há titularidade. Na esquerda às vezes joga o Juba, hoje jogou o Rezende, e também já jogou o Cicinho. Vamos tentar ter o time inteiro, sem lesões. Quero chegar em uma final de Copa do Nordeste? Quero! Mas não vou sacrificar um Campeonato Brasileiro", disse.

Ainda saido em defesa do zagueiro, o treinador também rasgou elogios a Thaciano, autor do gol da vitória de ontem e um dos artilheiros do Tricolor na temporada.

"Kanu que errou em alguns jogos é quem começa a jogada do gol do Thaciano. O Thaciano não é o cara que dribla, não é o cara que mais salta, mas é o cara que melhor reúne todos os aspectos. É o cara que é nota sete em tudo. Reúne várias características e precisa ser muito valorizado. Quando eu preciso dele aberto, ele faz, de pé trocado, ele faz. É um jogador muito útil. Faz todas as coisas bem. E o principal, ajuda na hora de marcar. Nunca se entrega. Ele só sai quando está já sem condições. E está em um ano muito especial. Talvez seja nossa principal peça nesses 13 jogos", complementou.

Por fim, Ceni fez uma avaliação da Copa do Nordeste. Para o comandante Tricolor, o regional possui equipes com qualidade e que trazem dificuldades em relacão a competitividade.

"Acho que temos muito bons times aqui no Nordeste. O Ceará, o CRB, o Sport. Jogos apertados e que foram bons testes para a gente. Realmente Rio de Janeiro e São Paulo você tem mais enfrentamentos entre times da Primeira Divisão, mas aqui temos bons testes. Equipes que trazem dificuldade para a gente. Não é fácil chegar no Flamengo, olha quanto eles investem. Vocês falam “Ah o Grupo City”, mas não é bem assim. Olha as diferenças. Ano passado fizemos grandes jogos contra Corinthians e Atlético-MG. A Copa do Nordeste é muito importante para isso, se não no Campeonato Baiano vamos ter apenas um enfrentamento contra um time de Primeira Divisão. Aqui podemos jogar contra outras equipes qualificadas", finalizou.