Ceni comanda trabalho técnico-tático visando o RB Bragantino | A TARDE

O elenco do Bahia retomou as atividades com foco na preparação para a partida contra o RB Bragantino, marcado para este domingo, 12, às 18h, em Pituaçu, válido pela 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Na tarde desta quinta-feira, 9, as atividades forma iniciadas com exercícios de ativação na academia da Cidade Tricolor, coO elenco do Bahia retomou as atividades com foco na preparação para a partida contra o RB Bragantino, marcado para este domingo, 12, às 18h, em Pituaçu, válido pela 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Na tarde desta quinta-feira, 9, as atividades forma iniciadas com exercícios de ativação na academia da Cidade Tricolor, com a orientação do preparador físico Danilo Augusto. Na sequência, o técnico Rogério Ceni minisrou um treinamento técnico com o plantel separado em dois grupos, com trios se revezando com quatro golzinhos.

Com traves oficiais, a atividade seguiu em campo reduzido, que tinha como meta troca de passes e finalizações a gol, com a participação simultânea de todos os jogadores do time. No campo 2 do CT Evaristo de Macedo, o auxiliar técnico Charles Hembert comandou um trabalho de finalizações com uma parte do grupo, enquanto Ceni promoveu ajustes defensivos com jogadores do setor.

O lateral-esquerdo Ryan, que está em fase de transição, fez um trabalho especial com o fisioterapeuta Thiago Teixera. O Tricolor volta a trabalhar na tarde desta sexta-feira, 10.

m a orientação do preparador físico Danilo Augusto. Na sequência, o técnico Rogério Ceni minisrou um treinamento técnico com o plantel separado em dois grupos, com trios se revezando com quatro golzinhos.

Com traves oficiais, a atividade seguiu em campo reduzido, que tinha como meta troca de passes e finalizações a gol, com a participação simultânea de todos os jogadores do time. No campo 2 do CT Evaristo de Macedo, o auxiliar técnico Charles Hembert comandou um trabalho de finalizações com uma parte do grupo, enquanto Ceni promoveu ajustes defensivos com jogadores do setor.

O lateral-esquerdo Ryan, que está em fase de transição, fez um trabalho especial com o fisioterapeuta Thiago Teixera. O Tricolor volta a trabalhar na tarde desta sexta-feira, 10.

O confronto ciante dos paulistas vale a liderança para o Esquadrão. Há quatro jogos sem perder e vindo de dois triunfos seguidos, o Tricolor é o atual vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos somados. O Líder Athletico tem o mesmo número de pontos, porém com melhor saldo de gols.

Publicações relacionadas