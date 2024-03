Ceni reclama da sequência de jogos do Bahia: "têm sido muito pesado" | A TARDE

O Bahia venceu o Jacuipense por 2 a 0 na tarde deste domingo, 3, na Arena Fonte Nova, e garantiu a liderança da primeira fase do Campeonato Baiano de 2024. O triunfo deu ao Esquadrão a vantagem do mando de campo na segunda fase do Baianão, jogando as partidas decisivas dentro de casa.

Após o triunfo, Rogério Ceni concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa da Arena Fonte Nova e falou sobre a sequência de jogos que o Bahia tem enfrentado neste começo de temporada: "São muitos jogos. De três em três dias têm sido muito pesado, até mentalmente".

Questionado sobre o por quê tem feito rodízio no elenco durante as partidas, Ceni mais uma vez destacou que é preciso para evitar lesões: "Para tentar sobreviver. Vamos torcer para que a gente continue sem lesões. Hoje, por exemplo, o Éverton não tinha condições de jogo, devido a um pequeno incômodo, mas amanhã ele já estará junto conosco no treino".

Ainda durante a coletiva, o treinador foi perguntado sobre novas contratações, mas deixou clara a dificuldade do mercado de transferências: "Nós conversamos internamente, sempre com atenção ao mercado, mas também não está fácil, é difícil e está caro. Estamos tentando equacionar".