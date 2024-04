Ceni ressalta "sacrifício de marcar" do Bahia em triunfo em casa | A TARDE

Após muita chuva e uma paralisação de cerca de uma hora, o Bahia estreou em casa no Campeonato Brasileiro e venceu o Fluminense por 2 a 1, na Arena Fonte Nova. Germán Cano abriu o placar para os cariocas, mas Caio Alexandre e Cauly viraram para o Esquadrão, em duelo da 2ª rodada.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Rogério Ceni descartou a pressão pela perda do Campeonato Baiano e pelo resultado negativo na 1ª rodada, diante do Internacional, e analisou a partida de sua equipe.

“Eu trabalho sob pressão há 42 anos, acho que é meu 28º Campeonato Brasileiro. É sempre importante vencer. Acho que nós fizemos uma partida muito próxima do que a gente deseja. Nos demos o sacrifício de marcar, o Ademir fez uma ótima partida, um jogador que não teve tantos minutos”, disse o treinador.

“Eu estava pensando em fazer uma troca, colocar o Oscar no lugar de Ademir, já havia avisado o Ademir. A gente soube sofrer durante o jogo, agora em matéria de criação, o jogo contra o Sport foi melhor. Acho que é o 12º nosso aqui e 11 triunfos, o que mostra o peso que o torcedor tem. Sem dúvida a voz da arquibancada é o que mantém os caras em pé no momento do cansaço”, complementou Ceni.

Já de olho no Ba-Vi do final de semana, o comandante afirmou que a equipe terá tempo para se preparar e descartou o cansaço como desculpa, em caso de resultado negativo. Ceni ainda falou sobre a estatística de posse de bola, que terminou com 60% para o Fluminense e 40% para o Bahia.

“O cansaço não é desculpa para esse jogo, nós temos cinco dias, o que é suficiente. Nós podemos ter uma ou duas mudanças. Temos tempo e condições para termos um time tão competitivo quanto foi hoje”, disse o técnico.

“Dificilmente alguém vai ter mais posse de bola que o Fluminense no campeonato. É uma maneira de jogar distinta, com jogadores de muita qualidade técnica e com um treinador que mantém sua convicções ganhando ou perdendo”, concluiu.

O próximo compromisso do Bahia é contra o rival, Vitória, pela 3ª rodada do Brasileirão. O clássico Ba-Vi está marcado para as 16h de domingo, 21, no Barradão, em Salvador.