CEO do Fortaleza revela ligação de Ceni após permanência do Bahia | A TARDE

Marcelo Paz, à frente da SAF do Fortaleza, compartilhou em entrevista ao programa De Primeira, do UOL, um momento significativo: recebeu uma ligação de Rogério Ceni, técnico do Bahia. Essa conversa veio após a vitória do Leão do Pici sobre o Santos na última rodada do Brasileirão, um resultado que resultou no rebaixamento do Peixe e garantiu a permanência do Tricolor de Aço na primeira divisão.

A vitória do Fortaleza sobre o Santos teve repercussões decisivas para os destinos finais do campeonato, e essa chamada de Ceni pareceu refletir não apenas o apreço pelo feito do Fortaleza, mas também o impacto direto que teve na situação do Bahia e na definição do rebaixamento.

"O legal dessa história é que remonta a 2021, quando o Fortaleza venceu o Bahia no Castelão e o Bahia foi rebaixado. Eu soube que muita gente do Bahia ficou chateada com o Fortaleza, ah, porque o Fortaleza foi com tudo para ganhar do Bahia e tal', e no jogo anterior contra o Cuiabá a gente tinha perdido, o Cuiabá era rival do Bahia naquela situação, mas a gente joga para ganhar. Ficou meio que um ranço, mas a bola girou e novamente o Fortaleza precisava ganhar porque a gente joga para ganhar. Ganhamos, nossa vitória causou a permanência do Bahia e foi muito comemorado lá isso. Foi legal viver isso porque ficou claro para todo mundo que o Fortaleza sempre vai jogar para ganhar, que esse é o nosso papel".

"Agora mais recente, vencemos o Goiás, fomos a 51 pontos, garantimos a Sul-Americana e eu disse ainda no vestiário do Castelão para os jogadores: 'eu sei que está todo mundo feliz, mas eu preciso de vocês mais três dias, eu preciso ganhar o jogo quarta-feira porque vale dinheiro para o clube, vale premiação, valem pontos no ranking da CBF, vale ficar entre os 10, que é muito importante, e vale premiação para vocês também. Se a gente ficar em 11º, vai ganhar menos dinheiro, se ficar em 10º, ganha mais, se ficar em 9º, ganha mais ainda, então eu quero todo mundo focado para ganhar o jogo'. Fomos lá, botamos o que tinha de melhor, jogamos, duelamos e ganhamos o jogo. Então, independente de qualquer contexto, esse vai ser o Fortaleza. A bola gira: em 2021, o Bahia caiu num jogo contra o Fortaleza, no Castelão, que nós ganhamos o jogo, estádio cheio, com 60 mil pessoas; em 2023, o Fortaleza ganha o jogo na última rodada e dessa vez o Bahia fica".

"O Rogério é um grande amigo, me ligou depois, não me ligou antes, ninguém do Bahia me ligou antes para pedir para ganhar o jogo. Ele sabe que a gente joga para ganhar, mas depois o Rogério me ligou e disse: 'Presidente, obrigado, vocês foram mais uma vez muito corretos, muito éticos, eu não esperava nada diferente de vocês, porque trabalhei e conheço, em função da vitória de vocês nós conseguimos permanecer, foi muito legal para o clube'. Então, é legal a gente contar essa história, o Bahia é um clube nordestino, pelo qual temos muito carinho, o presidente que está saindo, o Guilherme, é um amigo, o ex-presidente Marcelo Santana também é um amigo. A gente tem que fazer nosso papel dentro de campo, honrar nossas cores, e foi isso que fizemos", finalizou Marcelo Paz, CEO do Fortaleza.

Na temporada do Brasileirão 2023, a equipe comandada por Rogério Ceni assegurou a 16ª posição na tabela, acumulando 44 pontos ao longo do campeonato. O Santos, por sua vez, ficou logo abaixo, na 17ª posição, somando 43 pontos e enfrentando o rebaixamento para a Série B.

Enquanto isso, o Fortaleza, sob a gestão de Marcelo Paz, encerrou sua campanha na 10ª colocação, conquistando um total de 54 pontos ao longo da competição. Este desempenho consolidou posições distintas para as equipes ao final do Brasileirão, evidenciando o impacto significativo das últimas partidas na definição das classificações finais.