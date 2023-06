Cicinho elogia Paiva e foca em recuperação: "Aplicação nos detalhes"

Após o empate do Bahia em 2 a 2 com o Cruzeiro, pela 10ª rodada do Brasileirão, no último sábado, 10, o lateral Cicinho conversou com a imprensa na zona mista, onde exaltou o trabalho do técnico Renato Paiva e valorizou o longo tempo de preparação para a próxima partida, que será apenas no dia 21 de junho.

“Nós temos um treinador de muita qualidade, um cara trabalhador, humano, que entende mesmo do que está falando. Só está faltando aquela aplicação nos detalhes para que a gente possa não estar tomando esses gols que a gente vem tomando. Mas ao meu ver a gente tem evoluído bastante e eu espero que depois dessa parada a gente possa conseguir os triunfos que a gente necessita”, disse o jogador.

Com a lesão de Jacaré, Cicinho ocupou a vaga na ala direita e tem dado conta do recado. Sua evolução nos últimos jogos é nítida, e segundo ele, é fruto de seu trabalho pesado e do apoio do torcedor.

“Aquele trabalho invisível que faz o visível, né?! Eu sempre fui um cara muito trabalhador e agradeço o apoio da torcida. Isso ajuda muito para a evolução da nossa equipe. Hoje, infelizmente não conseguimos o resultado que a gente queria, mas ao meu ver fizemos um bom jogo. Infelizmente novamente tomamos gol aqui dentro de casa, que não deveríamos tomar, para que os resultados positivos saíssem, mas vamos seguir trabalhando cada vez mais, nos esforçando cada vez mais. Nos nossos treinamentos realmente existe muita dedicação, e a gente vai tentar dar o máximo que a gente puder para conseguir os resultados que a gente precisa”, concluiu.

O próximo compromisso do Bahia é na quarta-feira, 21, após a parada da data Fifa, novamente na Arena Fonte Nova, contra o Palmeiras. A bola rola às 21h30 em jogo válido pela 11ª rodada do Brasileirão.