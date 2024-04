Classificado no Nordestão, Bahia divulga programação semanal; confira | A TARDE

O Bahia entrou em campo classificado para a segunda fase da Copa do Nordeste no último domingo, 24, contra o Maranhão. Ainda assim, o Tricolor venceu e garantiu a melhor campanha geral da primeira fase. Com folga nesta segunda-feira, 25, o elenco se reapresenta nesta terça, 26.

Nesta semana, a equipe comandada por Rogério Ceni encerra sua participação na fase de grupos fora de casa, e na sequência, começa a definir o título do Campeonato Baiano.

Nesta quarta-feira, 27, o adversário será o Botafogo-PB, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. A bola rola às 21h30. Já o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano está marcado para as 16h e, como de costume, contará apenas com torcedores do Rubro-Negro.

Confira a programação semanal do Bahia:

Segunda (25): Folga

Terça (26): Treino no CT Evaristo de Macedo

Quarta (27): Botafogo-PB x Bahia, pela Copa do Nordeste

Quinta (28): Retorno para Salvador

Sexta (29): Treino no CT Evaristo de Macedo

Sábado (30): Treino no CT Evaristo de Macedo

Domingo (31): Vitória x Bahia, pelo Campeonato Baiano