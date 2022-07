Clube português deve tirar atacante do Bahia

O futebol português deve levar mais um jogador que faz parte do elenco do Tricolor na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Primeiro foi o goleiro César e agora deve ser o atacante Rildo.

O jogador, de 22 anos, chegou por empréstimo do Grêmio, time que ele possui contrato, e é o responsável pela negociação do jogador com o time do Santa Clara, que disputa a primeira divisão do campeonato português. O valor da proposta, segundo aponta o GE, é de R$ 7 milhões. O Bahia ficando com um percentual de “taxa de vitrine” pelo período do atleta ter atuado no Esquadrão.

Caso a proposta seja confirmada, o Bahia pode cobrir a proposta, porém, o time não possui condições financeiras favoráveis para oferecer um valor superior ao tratado na negociação.

Rildo participou de 15 jogos com a camisa do Tricolor, sendo 10 como titular em 10 oportunidades. O atacante marcou dois gols e deu três assistências para os companheiros balançarem as redes adversárias.

O Bahia entra em campo nesta terça-feira, 19, às 19h, contra o CRB, na Fonte Nova, e já vai contar com dois novos contratados entre os relacionados, Copete e Igor Torres.